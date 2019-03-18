Биологи: Крымские рыбаки убивают краснокнижных дельфинов сотнями

В Евпатории шторм вынес на берег тела, как минимум, 16 погибших дельфинов. С начала года по всему Крыму – 29.

Как рассказали РИА «Новый День» морские биологи Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», на кожном покрове каждого животного были обнаружены глубокие следы запутывания в сетях, у нескольких отрезаны лопасти хвостового плавника.

«Нашли 16 трупов. Из них 14 азовок и 2 афалины. Все азовки лежали на одинаковом расстоянии от воды и находились на идентичной стадии разложения, то есть погибли они одновременно. Таким образом, гибель млекопитающих совершенно точно случилась по причине запутывания в жаберных сетях – предположительно, на камбалу или осетровых. Кроме того, у одной афалины был обнаружен фрагмент сети на хвосте, у второй – отрезан хвостовой плавник», – сообщила биолог Центра Анастасия Коростелева, добавив, что сотрудники организации продолжат мониторинг береговой линии в последующие дни, подозревая, что мертвых животных может быть больше.

В прошлом году с середины марта до середины мая на крымском побережье только биологами было найдено 188 мертвых животных, в июле – ещё 100

Версию массового «самоубийства» дельфинов накануне под Евпаторией по причине выброса вожака, высказанную в некоторых крымских СМИ, ученые опровергают.

«Такое поведение не присуще видам, обитающим в Черном море, тем более морским свиньям (азовкам). Оно вполне возможно в отношении океанических видов с очень сильными социальными связями внутри сообщества, например, гринд. Но факты и исследования же говорят следующее: подавляющее большинство выбросов еще живых дельфинов на берег происходит по причине тяжелых заболеваний, в том числе эпизоотических. В нашем же случае выбросило животных мертвых, и уже после того, как их гибель наступила в море», – настаивают в организации.

В Центре не исключают повторения прошлогодней ситуации, когда пограничники обнаружили в сетях рыболовецкого судна почти полсотни краснокнижных животных.

«Скорее всего, это так и есть. Такие сети же ставят как раз с лодок. Поставили и ушли. А потом вернулись, всех вытряхнули», – предполагает Коростелева.

По данным ученых, еще двух мертвых азовок со следами запутывания в жаберных сетях выбросило в Севастополе. У одной из них был также отрезан хвост – так делают, чтобы вытащить животное из сети, не повредив ее. Дело в том, что дельфин, оказываясь в ловушке, наматывает на себя сети метрами, рвет и сильно спутывает их в попытках освободиться. В большинстве случаев морское млекопитающее поднимают уже задохнувшимся, и, если сеть сильно намотана на какую-либо часть тела (чаще всего это хвост), ее отрезают и выбрасывают тело за борт, что сильно облегчает процесс выпутывания. В противном случае придется резать, а это несет прямые убытки. Иногда разрезается живот, чтобы тело, в случае ухода ко дну, уже не всплыло на поверхность за счет скопившихся газов, и шансы его обнаружения очевидцами были сведены к минимуму.

То же самое нередко происходит и с еще живыми дельфинами: животное сильное и распутать на нем сети, не испортив их, сложно, поэтому его попросту убивают.

«У нас есть основания предполагать, что рыбаки просто отходят подальше от берега и выкидывают в море мертвых или умирающих дельфинов», – говорит Анастасия Коростелева. По её словам, до 98% дельфинов в этом случае оказываются на дне и не выносятся на берег.

По закону, при попадании краснокнижного животного в сети об этом необходимо информировать пограничников и Росприроднадзор и прекратить лов рыбы в данном районе. Если дельфин живой, его необходимо оперативно вернуть в естественную среду обитания с наименьшим для него вредом, если мертвый, то придется заплатить штраф. «Но нам не известны случаи, чтобы это соблюдалось. Например, в прошлом году в Балаклаве, когда мертвая белобочка была в ставнике и рыбаки ее просто из него выбросили», – припомнили биологи.

Чаще всего черноморские китообразные гибнут в жаберных сетях с большим размером ячеи, и азовки, к примеру, их просто «не видят» – луч сонара проходит сквозь. Афалины и белобочки «видят», но это не сильно помогает. «Они пробуют доставать рыбу из сети и сами в ней путаются. Но афалины иногда еще могут порвать ее, азовки и мелкие белобочки нет. Кроме того, камбальные и катраньи сети ставят на дне, а азовки питаются донной рыбой», – рассказали в «Безмятежном море».

Существуют также ставные неводы, представляющие собой сетные лабиринты – дельфины заходят и успешно выходят из них, за исключением критически больных или умирающих особей, а также слабых, оставшихся без матери, детенышей, неспособных выжить самостоятельно. Поэтому биологи предлагают на законодательном уровне запретить жаберные сети.

Биологи «Безмятежного моря» по собранным материалам готовят обращение в Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым и Росприроднадзор с просьбой проведения ведомствами оперативно-розыскных мероприятий.

С начала года в Крыму найдены уже 29 мертвых китообразных. Только за 17 дней марта зафиксирована гибель 22 животных ( из них у 20 присутствуют повреждения, свидетельствующие о гибели в орудиях лова рыбы, еще две особи не позволили сделать такой вывод, поскольку находились уже на поздней стадии разложения).

Фото: ЦИСРММ «Безмятежное море»

Евпатория, Галия Шакирова

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