За смерть дельфина рыбаки могут лишиться судна

В Черноморском районе в рыбацких сетях вновь оказался мертвый дельфин.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФБС России по Крыму, погибшую азовку обнаружили крымские пограничники в районе поселка Ченоморское, проверяя одну из рыбопромысловых бригад полуострова.

«За нарушение правил рыболовства в отношении бригадира возбуждено дело об административном правонарушении (часть 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушниях РФ – нарушение правил добычи водных биологических ресурсов), ведется расследование», – говорится в сообщении Погранслужбы.

Правонарушителю грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических.

Как уже сообщал «Новый День», азовки чаще других дельфинов становятся жертвами сетей. Их сонар устроен так, что узкий луч проходит сквозь ячейки, в итоге дельфин их просто «не видит». По закону, если в сети попал дельфин,то его необходимо оперативно вернуть в естественную среду обитания с наименьшим для него вредом, прекратить лов в указанном районе и сообщить о произошедшем Росрыболовству. Рыбаки делают это нечасто.

По данным проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море», на сегодняшний день у крымских берегов обнаружено уже более 300 мертвых морских животных.

Черноморский район, Оксана Мурзина

Черноморский район. Другие новости 19.07.18

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