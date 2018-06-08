Остановите смерть: морские биологи требуют ввести мораторий на камбальные и катраньи сети

Морские биологи требуют введения моратория на использования камбальных и катраньих сетей, в которых ежегодно гибнут тысячи дельфинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море» разместили соответствующую петицию на одной из популярных Интернет-платформ.

«На Черном море камбалу добывают в промысловых масштабах наряду с выловом черноморской акулы: сети, которые при этом используются, становятся причиной массовой гибели морских млекопитающих охраняемых видов. По некоторым оценкам, орудия лова рыбы истребляют более 20 тысяч черноморских китообразных ежегодно. Эта катастрофа почти не известна широкой общественности», – написали ученые, подчеркнув, что «деятельность, наносящая ущерб особо охраняемым видам, противозаконна».

По последним данным, за период с 1 января по 5 июня на побережье Крыма зафиксировано 253 погибших животных, 77 из них имеют телесные признаки гибели в жаберных сетях.

«Нужно учесть, что большинство мертвых тел идет ко дну, а на берег выносит, согласно данным Агентства NOAA, лишь 2% из них», – добавили в «Serene sea».

По словам морских биологов, пик гибели дельфинов в камбальных сетях на Черном море приходится на весну-лето, когда происходит нерест камбалы-калкан, и она менее рассредоточена по морскому дну, чем в остальное время года. Кроме того, в мае-августе на свет появляются детеныши азовки, что сходится со временем расстановки сетей. В летний период похудевшие после родов самки начинают активно искать себе пропитание, чтобы прокормить детеныша, многие из них при этом «прилавливаются» в сети. Выжить в одиночку сосунок не может.

«Нам не видится действенной никакая иная мера, кроме наложения запрета на подобные методы лова, и осуществления жесткого контроля за соблюдением правил рыболовства. В противном случае, вероятно, такой вид китообразных, как черноморская морская свинья (азовка), может оказаться в той же ситуации, что и балтийская морская свинья (в природе осталось менее 300 особей), дельфин Мауи (в природе осталось менее 57 особей), калифорнийская морская свинья (в природе осталось менее 12 особей) и другие виды, почти уничтоженные рыболовной отраслью, в частности, связанной с ловом рыбы ставными жаберными сетями», – подытожили в «Serene sea», добавив, что на первом этапе выбрали «более простую в использовании платформу», а при «достижении успехов, инициатива будет выдвинута и на государственном портале Российской общественной инициативы (РОИ).

Отметим, что для рассмотрения петиции, размещенной на РОИ, на государственном уровне необходимо собрать 100 тысяч подписей в течение года .

Керчь, Галия Шакирова

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