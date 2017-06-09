Экологи бьют в набат: в Балаклавской бухте практически все дельфины – инвалиды (ФОТО)

В Балаклавской бухте, идеально подходящей для жизни дельфинов, практически не осталось здоровых животных.

Как рассказали РИА «Новый День» морские биологи экологического проекта в защиту черноморских дельфинов Serene Sea/Море Голосов, почти каждая азовка, обитающая в бухте, которую удалось сфотографировать, имеет механические повреждения разной степени обширности.

«С самого рассвета и до вечера мы наблюдали, как порубленные, покрытые ссадинами азовки пытаются найти себе пропитание. Бухта до упора напичкана катерами, моторными лодками, яхтами и людьми, – там, где не стоят катера, всегда виднеется лес удочек, лесок и крючков. Рыбаки здесь почти на каждом метре, вплотную к крючкам проплывают азовки. Пока эти маленькие дельфины снуют в нескольких метрах от людей и огибают десятки лесок, на воде ни на секунду не утихает бешеное движение. Катера и лодки безостановочно ходят внутри бухты – по четыре, по пять, по шесть на один маленький клочок пространства – ближе к выходу из бухты они начинают идти на полном ходу. Мы были свидетелями того, как огромная моторная лодка выходила из бухты на полной скорости, и в метре от ее носа заныривала молодая азовка. Капитан не сбавил скорость», – сообщили активисты проекта.

По их словам, в ходе общения с местными жителями выяснилось, что за последнее время в Балаклавской бухте таким образом уже погибли пять азовок и одна белобочка.

«Помимо огромной и страшной угрозы в виде винтов судов, загрязненности бухты и чрезвычайно высокого уровня беспокойства, есть еще одна серьезная проблема – чрезмерное обилие орудий рыбной ловли. На некоторых из азовок мы заметили ссадины, по всей видимости, нанесенные крючками, которые пролетают зачастую прямо над их головами», – говорят защитники животных.

По их словам, ещё один тревожным знаком бедственного положения черноморских дельфинов служит тот факт, что за последние два года белобочки начали все чаще охотиться у берега, что им, не свойственно. «И говорить это может лишь о том, что в открытом море еды уже не остается», – считают морские биологи.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году у берегов Крыма участились случаи гибели дельфинов. Крымчане и туристы регулярно находят трупы млекопитающих на побережье. Накануне еще одну мертвую афалину обнаружили в керченском посёлке Героевское на популярном пляже.

Как ранее рассказывала морской биолог Ирина Логоминова, «в этом году, начиная с зимних месяцев и по сей день, в наших акваториях нет рыбы, хотя должна была начаться миграция нескольких видов, за которой приходят дельфины из других районов моря, нет массового объединения дельфинов».

Фто Serene Sea/Море Голосов

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