В Чёрном море происходит что-то необъяснимое: ученые не могут понять, почему массово гибнут животные (ВИДЕО)

Публикации за 16.05.17

На крымских пляжах продолжают находить мёртвых дельфинов. Накануне на побережье бухты Омега в Севастополе был обнаружен труп азовки.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=C47Ssn06Y_A&rel=0">Video</a> Судя по частичному отсутствию кожного покрова, животное погибло несколько недель назад.

Напомним, в апреле-мае участились случаи гибели дельфинов.

Энтузиасты проекта в защиту черноморских дельфинов «Море голосов/ Serene Sea» информируют, что только в течение апреля у крымских берегов нашли 65 трупов афалин, азовок и белобочек, среди которых были даже новорождённые.

Кроме того, экологи обнаружили большое количество мёртвых птиц, скатов – морских лисиц и котов. Ещё 70 дельфинов погибли у берегов Новороссийска. Природоохранная прокуратура Краснодарского края начала доследственную проверку.

Как рассказали РИА «Новый День» участники экологического проекта, причины гибели найденных ими животных различны. К примеру, азовки очень часто становятся жертвами рыболовецких сетей.

«Вообще, для азовок сети – это самая большая напасть. Они постоянно в них гибнут в очень больших количествах, потому что их сонар не способен фиксировать эти сети: луч проходит сквозь ячейки», – объяснила биолог Анастасия Коростелева.

Кроме того, дельфины страдают от вирусов и загрязнения прибрежных вод. Однако в текущем году в Чёрном море происходит что-то необъяснимое.

«В этом году особо остро ощущается бедственное положение Чёрного моря. Наблюдаю за дельфинами много лет, но в этом году, начиная с зимних месяцев и по сей день, в наших акваториях нет рыбы, хотя должна была начаться миграция нескольких видов, за которой приходят дельфины из других районов моря, нет массового объединения дельфинов», – рассказала морской биолог Ирина Логоминова.

К области непонятного относят и массовый выброс морских ершей в районе поселка Кача, а также на пляжах Северной стороны Севастополя. ФГБУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» намерен провести комплексную съемку в рамках мониторинга среды обитания, учета запасов и оценки эффективности размножения морских рыб у берегов Крыма.

Между тем, биологи напоминают алгоритм действий в случае обнаружения на берегу еще живого дельфина:

1. Животное необходимо накрыть смоченными в воде полотенцами, любой подручной тканью, если нет – подойдут водоросли. Нужно следить за тем, чтобы покров не высыхал, постоянно смачивать водой, обильно поливать водой хвост и плавники. При этом нельзя закрывать дыхало (отверстие на голове – нос дельфина, если его закрыть, животное задохнется.

2. Животное не нужно беспокоить, поднимать его, фотографироваться с ним, тянуть за плавники, переворачивать на спину, на бок.

3. Не нужно пытаться столкнуть дельфина обратно в воду. Подобное решение принимают только специалисты: дельфин мог выброситься из-за болезни, и попытки вытолкнуть его в море только приблизят кончину, потому что у животного нет сил держаться на воде.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 16.05.17

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