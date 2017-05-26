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Крым

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Публикации за 26.05.17

На популярном пляже Судака нашли мёртвого дельфинёнка / Малышу не больше месяца

На популярном пляже Судака нашли мёртвого дельфинёнка Малышу не больше месяца

Очередной мёртвый дельфин обнаружен на крымском побережье.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», на этот раз погибла черноморская афалина месячного возраста.

«Сегодня мы обнаружили, что на популярном пляже, в совсем неприметном месте среди камней, лежал такой вот маленький, никем не замеченный, мертвый афалиний ребенок. Ему не более месяца. Он мужского пола, в длину – меньше метра. Опущенный в воду гидрофон передавал, как в море напротив него громко свистела целая группа взрослых афалин», – написали на своей странице в соцсети активисты экологического проекта в защиту черноморских дельфинов «Море голосов/ Serene Sea».

Как рассказала РИА «Новый День» морской биолог проекта Ирина Логоминова, внешних повреждений, указывающих на насильственную смерть, у дельфинёнка не обнаружено. Необходимо лабораторное исследование.

Фото: «Море голосов/ Serene Sea»
Фото: «Море голосов/ Serene Sea»

«Размер найденного дельфинёнка – 98 см. Взрослые особи достигают от 2,5 до 3,5 м в длину. Главная проблема афалин, в принципе, как и у всех обитателей моря, – это человек. Афалины массово гибнут в сетях, в тралах, и, конечно же, от истощения организма из-за вирусных заболеваний. Больше всего подвержены вирусам из-за загрязнения моря азовки», – отметила морской биолог.

Напомним, в апреле-мае .

В течение апреля участники проекта у крымских берегов нашли 65 трупов афалин, азовок и белобочек, среди которых были даже новорождённые. Ещё 70 дельфинов погибли у берегов Новороссийска. Природоохранная прокуратура Краснодарского края начала доследственную проверку.

Экологи и биологи «Море голосов/ Serene Sea», в свою очередь, организуют экспедицию по подсчёту численности черноморских дельфинов, которые занесены в Красную Книгу Крыма, России и Украины, но при этом нет точных данных об их поголовье. При помощи современного эхолокационного оборудования учёные собираются считать морских млекопитающих по голосам, ведь у каждого животного он свой, неповторимый.

Сегодня закончился сбор средств на этот краудфантинговый проект. По словам его участников, удалось собрать даже больше запланированной суммы в полмиллиона рублей. В течение месяца будет закуплено все необходимое оборудование, и экспедиция начнёт работу в «полевых условиях» по всему побережью Крыма. Исследования будут вестись на протяжении всего лета и частично осени.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 26.05.17

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