«Мертвый сезон» продолжается: на крымском побережье обнаружено почти 2,5 сотни трупов дельфинов

Число найденных с середины марта мертвых дельфинов на побережье Крыма уже превзошло результаты за весь прошлый год.

Как рассказали РИА «Новый День» , участники проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море», по данным на утро 30 мая обнаружен 241 труп морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу. Для сравнения в 2017-м зафиксировано 217 мертвых животных.

По-прежнему, больше всего погибших дельфинов регистрируется в Севастополе и его окрестностях. При этом морские биологи отмечают, что количество смертей пошло на спад.

«До 23 мая фиксировали много, а дальше звонков о найденных мертвых дельфинах стало чуть меньше», – сообщили в «Serene sea».

Это может быть связано с тем, что в мае рыбаки, ведущие легальный промысел рыбы, убрали камбальные сети, в которых чаще всего гибнут азовки. Впрочем, особого оптимизма участники проекта не испытывают. Исходя из опыта прошлого года, новая волна смертей может захлестнуть побережье к середине лета. По словам морских биологов, в 2017-м только к середине сентября число трупов морских животных заметно сократилось.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 30.05.18

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