В Севастополе продолжаются убийства дельфинов – биологи объявляют войну рыбакам

В Севастополе в Стрелецкой бухте обнаружен очередной труп дельфина со вспоротым животом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мертвое животное нашли горожане, которые обратились к биологам.

По словам представителя проекта в защиту черноморских дельфинов «SERENE SEA», дельфин был убит рыболовами, для того чтобы спасти дорогостоящие рыболовецкие сети.

«Вспоротый живот – признак того, что дельфин был живой, когда его обнаружили рыбаки, а так как он может сопротивляться, они его убивают, чтобы не портить сети», – рассказала РИА «Новый День» Ирина Логоминова.

В настоящее время общественники подготовили запрос в Росрыболовство, а также собираются объявить войну убийцам дельфинов.

«Мы хотим получить в Росрыболовстве информацию о размещении стационарных сетей, а также, чтобы они проверили законность их установки в местах, где чаще всего обнаруживаются трупы животных. Кроме того у нас есть еще несколько разработанных приемов для борьбы с убийцами, но пока мы не можем их озвучить», – поделилась Логоминова и добавила, что общественники призывают отказаться от стационарных донных сетей, потому что это первая беда всех дельфинов.

«Животные их не видят и не воспринимают их, но, к сожалению, добиться отказа очень трудно и сложно», – заключила общественница.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля на берегу бухты Омега нашли трупы беременной самки азовки с отрезанным хвостом и вспоротым животом и дельфина-подростка.

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