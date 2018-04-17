В Севастополе обезглавили дельфина (ФОТО)

На севастопольском Песочном пляже нашли отрезанную голову дельфина.

Как рассказали РИА «Новый День» биологи проекта в защиту черноморских дельфинов Serene sea /Безмятежное море, она плавала в море неподалеку от берега. Туловище животного обнаружить не удалось.

«Вчера вечером нам передали информацию о том, что на одном из пляжей Севастополя плавает отрезанная голова афалины. Она отрезана очень профессионально, и мы не исключаем возможности того, что это могло быть сделано прижизненно, судя по цвету и состоянию мышц. Дело в том, что когда подобные манипуляции совершаются над уже мертвым животным, разрез остается прямым и ровным, мышцы не выходят за линию, что не наблюдается в этом случае. Вероятно, мышцы вначале сократились и втянулись, а после биологической смерти расслабились, вывалившись за пределы кожного края. К тому же, здесь мышцы имеют светлый серый цвет с признаками ретракции (сокращения), а это может говорить о том, что в момент отсечения сердце еще работало», – сообщили в Serene sea.

Впрочем, по словам биологов, для подтверждения факта убийства морского млекопитающего, занесенного в Красную книгу, нужна гистология.

«Сейчас вызвали туда полицию и природоохранную прокуратуру. Наш волонтер ждет их на месте», – добавили защитники дельфинов.

Как уже сообщал «Новый День», в начале апреля в севастопольской бухте Омега нашли трупы беременной самки азовки с отрезанным хвостом и вспоротым животом и дельфина-подростка.

«Начиная со второй половины марта, нами обнаружен 41 труп дельфинов, при этом у 13 из них отмечены признаки попадания в сети (объячеивание и/или отсутствие хвостового плавника), у 6 животных вспороты животы, включая беременную самку», – добавили участники проекта.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 17.04.18

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