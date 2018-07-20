Новая волна: в Крыму за месяц погибло почти 100 дельфинов

С середины марта у берегов Крыма обнаружено 324 мертвых дельфина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», примерно треть из них имеют телесные признаки гибели в жаберных сетях.

Отметим, что за полтора месяца погибло около ста животных ( по данным проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море» на 5-е июня зафиксировано 253 трупа). Больше всего смертей зарегистрировано среди азовок.

«Азовки – 56%, афалины – 20%, белобочки – 6%, неопределенные – 18% (те, кого не удалось идентифицировать в силу сильного разложения и по иным причинам – прим. «НД»)», – рассказали морские биологи.

По районам лидирует Севастополь, причем, по всем трём видам.

«Керчь по азовкам занимает первое место – 30%, тарханкутские азовки, которых изъяли у браконьеров, это 25%. Севастопольский район дал 20%. Следующими по азовкам идут Сакский район и Евпатория, Алушта-Ялта, Феодосия и Коктебель. По остальным видам примерно равномерно по всем районам», – добавили в «Serene sea», отметив, что среди погибших азовок преобладают молодые животные, едва достигшие половой зрелости, было и несколько новорожденных.

Морские биологи из «Serene sea» связывают новый всплеск смертей с окончанием действия запрета на вылов камбалы, который продлился с 15 апреля до 5 июня.

«В течение месяца, когда был запрет, наступило небольшое затишье», – рассказали ученые, напомнив, что в прошлом году только к середине сентября число трупов морских животных заметно сократилось.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 20.07.18

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