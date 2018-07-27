На пляже в Керчи погиб дельфиненок

К берегу керченского поселка Героевское утром в пятницу прибило новорожденного дельфиненка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще живую маленькую азовку нашли отдыхающие на пляже. Неравнодушные люди бросились звонить в различные службы, в том числе 112, чтобы сообщить о находке и узнать, что им делать. Однако ни конкретных советов, ни помощи не дождались. В результате дельфин умер.

«Нам позвонили в 11:15, а через 2 минуты после звонка он умер», – рассказали РИА «Новый День» биологи проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море», уточнив, что «по всей видимости, это была молочная азовка».

По словам специалистов, это уже 6-й детеныш азовки, который погиб на этой неделе. Всего же с 20-го по 27-е июля зафиксировали гибель 26 морских млекопитающих разных видов, а с начала марта текущего года общая цифра достигла 350.

Напомним, что сейчас у азовок период размножения. Однако он совпадает с окончанием действия запрета на вылов камбалы, который продлился с 15 апреля до 5 июня. По всему крымскому побережью появляются камбальные и катраньи сети. В то же время похудевшие после родов самки начинают активно искать себе пропитание, чтобы прокормить детеныша, многие из них при этом «прилавливаются», так как их сонар устроен таким образом, что узкий луч проходит сквозь ячейки сети, в итоге дельфин их просто «не видит». Выжить в одиночку сосунок не может.

Отметим, что Керчь лидирует по количеству погибших азовок – 30% от общего числа.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 27.07.18

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