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Сажать на 10 лет: убийством дельфина в Феодосии занялась полиция

Сажать на 10 лет: убийством дельфина в Феодосии занялась полиция

Обстоятельства гибели дельфина в окрестностях Феодосии выяснят правоохранительные органы.

Как уже сообщал , инцидент произошел на пляже «Песчаная балка»: на берег выбросило двухметровую афалину, к телу которой был привязан кусок бетона в прорезиненном чехле.

Эксперты предположили, что животное убили недавно. Прокуратура РК поручила полиции провести проверку по факут жестокого обращения с животными.

В свою очередь, в Общественной палате Крыма предложили ужесточить наказание по статье 245 УК РФ и за убийство дельфинов отправлять в места лишения свободы на 10 лет.

Феодосия, Варвара Бурлакова

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