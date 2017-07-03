Сажать на 10 лет: убийством дельфина в Феодосии занялась полиция

Обстоятельства гибели дельфина в окрестностях Феодосии выяснят правоохранительные органы.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел на пляже «Песчаная балка»: на берег выбросило двухметровую афалину, к телу которой был привязан кусок бетона в прорезиненном чехле.

Эксперты предположили, что животное убили недавно. Прокуратура РК поручила полиции провести проверку по факут жестокого обращения с животными.

В свою очередь, в Общественной палате Крыма предложили ужесточить наказание по статье 245 УК РФ и за убийство дельфинов отправлять в места лишения свободы на 10 лет.

Феодосия, Варвара Бурлакова

Феодосия. Другие новости 03.07.17

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