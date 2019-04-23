СМИ: В Крыму торгуют вяленым мясом погибших дельфинов

В Крыму объявились торговцы мясом выброшенных морем мёртвых дельфинов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на крымских пользователей интернета сообщает радио «Говорит Москва».

Очевидцы сообщили о «незаконной продаже вяленого мяса» морских млекопитающих, трупы которых разделывают на балык и готовят к реализации на рынках прямо на пляже, в предварительно вырытых ямах.

Сообщается, что цена на килограмм «дельфиньего балыка» составляет от 600 до 800 рублей.

Каким образом торговцы избавляются от трупного запаха и ставят ли покупателей в известность о том, из чего сделана продукция, – не поясняется.

Как сообщал «Новый День», по данным крымских биологов из-за действий местных рыбаков у берегов полуострова гибнут сотни дельфинов, которые запутываются в сетях.

В прошлом году только с середины марта до середины мая на крымском побережье было найдено биологами 188 мертвых животных, в июле – ещё 100.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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