Страсти вокруг ялтинского дельфинария: Зубкова снова поймали на лжи

Власти Ялты не согласовывали незаконное строительство дельфинария рядом с зоопарком «Сказка», которым владеет скандальный крымский бизнесмен Олег Зубков. С таким заявлением выступил бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко, которого Зубков приписал к схеме появления дельфинария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе администрация Ялты инициировала снос дельфинария. Владельцу объекта не раз предлагали демонтировать незаконное строение самостоятельно, но он не стал ничего предпринимать. По информации начальника управления земельного и градостроительного контроля администрации Ялты Александра Коваленко, когда госземинспекторы проводили в отношении дельфинария проверку, Зубков просил отложить процедуру освобождения земельного участка, сославшись на «тяжелое материальное положение».

Комментируя начало работ, скандальный бизнесмен решил отстраниться от дельфинария, назвав его владельцем не себя, а некую московскую компанию. Которая построила объект на площадке, забетонированной по поручению Зубкова. При этом он подтвердил, что документального разрешения на стройку от администрации не было, а для того чтобы приступить к работам, хватило слова Андрея Ростенко, который якобы пообещал оказать содействие в оформлении объекта в дальнейшем. Однако экс-мэр это отрицает:

«Зубков сообщил мне, что у него есть идея сделать дельфинарий и спрашивал у меня, как к этому относится город. Я ему ответил, что к дельфинарию мы относимся положительно, но все должно быть в законодательном русле. Поскольку к Олегу Зубкову очень много вопросов по законности в самом зоопарке «Сказка». Но дальше разговоров дело не пошло. Однако позже начался монтаж дельфинария без всяких на то документов», – цитирует сайт «3654.ru» Ростенко, изложившего свою точку зрения.

Между тем, бывший глава администрации Ялты подтвердил наличие в этой истории третьего лица – инвестора, который объявился после того, как у Зубкова возникли проблемы с чиновниками.

«Через службу земельного контроля Олег Зубков был предупрежден о незаконности возводимого нестационарного объекта. И тут ко мне пришел некий инвестор, который вложился в установку дельфинария. И, по его словам, им пообещали, что с документами все нормально. Я ему пояснил, что как раз ненормально все с документами, и он рискует своими вложенными деньгами, поскольку монтаж нестационарного объекта без документов на земельный участок он вести не может», – пояснил Ростенко.

По его словам, земельный участок является собственностью не муниципалитета, а республики и находится в пользовании у винзавода «Массандра». Через чье руководство он и посоветовал инвестору и Зубкова договариваться о размещении дельфинария. Как утверждает Ростенко, договориться с «Массандрой» они «не смогли или не захотели».

Зубков же в своем блоге причиной демонтажа назвал не незаконность размещения дельфинария, а происки «родственников и близких друзей» главы республики Сергея Аксенова. К ним бизнесмен отнес бывшего вице-премьера Николая Янаки, который якобы является учредителем дельфинария, расположенного неподалеку от зоопарка – по дороге на водопад Учан-Су. Что, по его мнению, и могло послужить причиной «атаки» на дельфинарий у «Сказки».

Рассуждая на тему сноса дельфинария, Зубков в очередной раз взгрустнул по Украине.

«Смотрю на этот инвестиционный крымский цирк и думаю, что как все-таки хорошо было, что Крым побывал в Украине. Исключительно из-за украинской принадлежности Крыма, законам которые были ориентированы для людей, я смог реализовать свою мечту и построить ялтинский зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган». В сегодняшнем, нищающем на глазах российском Крыму, это практически невозможно сделать», – написал Зубков у себя в блоге (пунктуация автора сохранена), саркастически порекомендовав голосовать на предстоящих президентских выборах за Владимира Путина.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 29.01.18

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