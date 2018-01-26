Скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова уличили во лжи

Чиновники уличили скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова во лжи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ялте начались работы по демонтажу незаконного дельфинария, расположенного рядом с зоопарком предпринимателя «Сказка».

О планах открыть дельфинарий в Ялте и сделать его «отделом ялтинской «Сказки»» Зубков рассказывал еще в 2016 году. Но до узаконивания размещенной конструкции дело не дошло: по данным администрации города, владельцу предлагали демонтировать установленный объект своими силами, но он не стал ничего предпринимать.

«Когда госземинспекторы проводили в отношении Олега Зубкова и дельфинария проверку, от него поступило ходатайство об отложении исполнения предписания об освобождении земельного участка из-за тяжелого материального положения. Ему был продлен срок исполнения предписания, однако он его не выполнил», – заявил начальник управления земельного и градостроительного контроля администрации Ялты Александр Коваленко.

Представитель администрации напомнил, что владелец дельфинария привлекался к ответственности – за самовольное занятие земельного участка, незаконный водосбор и сбросы в реку Быстрая.

Между тем сам Зубков решил занять позицию отрицания – мол, объект не мой, и проблемы связанные с ним – тоже не мои. Как сообщил предпринимать в комментарии «Аргументам недели – Крым», владелец дельфинария – некая московская компания, с которыми он сотрудничал. К примеру, провел из «Сказки» воду и свет к дельфинарию. Да и сам объект построили на площадке, которую поручил забетонировать Зубков. Бизнесмен утверждает, что разрешение на строительство дельфинария было устным и получено от экс-главы администрации Ялты Андрея Ростенко. Якобы тогда глава города пообещал оказать содействие с оформлением объекта в дальнейшем. Для предпринимателей оказалось достаточно его слова, чтобы пойти на нарушение закона.

Тем не менее, заявления чиновников администрации Ялты свидетельствуют о том, что владельцем дельфинария все же является Зубков. Комментаторы предполагают, что бизнесмен пытается отстраниться от темы дельфинария, не позиционируя себя как его владельца, чтобы не возмещать администрации деньги, потраченные на демонтаж. По предварительной информации, чиновникам придется потратить 3 миллиона рублей, которые они надеются вернуть, когда владелец решится забрать демонтированные стройматериалы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.01.18

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