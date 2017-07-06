В Судаке обезумевшие от жестокого обращения обезьяны покусали туристов / Жертвами стали 5-летний ребёнок и беременная женщина

С началом лета на набережной Судака вновь появились люди, предлагающие сфотографироваться с животными, а зачастую просто откровенно вымогающие деньги за фотосессии.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в социальных сетях регулярно появляются сообщения о том, что животных без предупреждения усаживают на плечи проходящим мимо людям, а потом требуют заплатить.

«А у нас случай был в этом году. Кинули обезьяну на плечи, мол, не бойтесь всё зер гуд. Бесплатно все, гладьте, фоткайтесь. И в итоге сломанные очки да ещё и 1000 за пару фоток и типа на корм. Спорили до неприличия и в итоге люди растворились в толпе. Была б мужиком показала б как и что. В итоге ненавижу обезьян», – цитирует городской интернет-журнал Sudak.me местную жительницу.

У судакчан есть ещё один повод недолюбливать мартышек: озлобленные от человеческой жестокости животные нападают на горожан и туристов. По сообщениям очевидцев, с начала лета обезьяны уже покусали 5-летнего ребенка и беременную женщину, когда люди просто проходили мимо.

По словам жителей Судака, эта проблема носит системный характер, но местные власти решать ее не торопятся. «А не прикрывает ли кто-то этих «бизнесменов»? – интересуются горожане и стараются обходить стороной людей с камерой и обезьянкой.

Отметим, что такой «бизнес» распространён не только в Крыму и на черноморских курортах Краснодарского края. При этом практически всегда «фотографы» подпадают под статью УК РФ «О жестоком обращении с животными».

В апреле жители Сочи были возмущены поступком местного «мастера». На набережной Олимпийского парка в Сочи уличный фотограф душил обезьянку за то, что та отказывалась фотографироваться с туристами. Видео, которое выложила в социальные сети очевидица произошедшего, заинтересовало правоохранителей. Теперь хозяину обезьянки грозит до двух лет тюрьмы.

«Большинство экзотических питомцев живут в таких условиях всего один-два курортных сезона», – цитирует «Комсомольская правда» главного ветеринара геленджикского «Сафари-парка» Елену Перетокину.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 06.07.17

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