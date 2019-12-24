Крымский сафари-парк «Тайган» закрыли на все новогодние праздники

Работа сафари-парка «Тайган» приостановлена до конца января. Соответствующее решение принял накануне Белогорский районный суд. Это уже второй вердикт, вынесенный в течение месяца, по нарушениям, обнаруженным ветеринарной службой.

Как сообщал «Новый День», 5 декабря суд рассмотрел протокол Госкомветеринарии РК, составленный по факту «использования для кормления животных опасной и некачественной продукцией с истекшим сроком годности», и признал сафари-парк виновным в совершении административного правонарушения.

В результате назначено наказание в виде административного приостановления деятельности Парка львов «Тайган» на срок 30 суток. 23 декабря суд рассматривал протокол, составленный по нарушениям правил вакцинации животных в сафари-парке: во время фотосессии тигренок укусил туриста. Пострадавший обратился в медучреждение, а медики сообщили об инциденте в Госкомветиринарии. Оказалось, что тигренок, поранивший туриста, как и другие животные, используемые для фотографирования, не привиты от бешенства.

Поэтому суд принял еще одно решение о приостановке деятельности парка львов «Тайган» сроком на 30 дней, оно сразу же вступило в силу.

Иными словами, «Тайган» будет закрыт на все новогодние праздники.

Симферополь, Лиана Макоба

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