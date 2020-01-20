Скандальный крымский бизнесмен проиграл кассационный суд по делу о конструкции, возведенной на чужой земле

Скандальный крымский бизнесмен Олег Зубков проиграл кассацию в Арбитражном суде Центрального округа (Калуга).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зубков установил огромные буквы «Парк львов Тайган» на подъезде к одноименному сафари-парку. Правда, участок, на котором он разместил конструкцию, принадлежит не ему, а Белогорскому технологическому техникуму.

Суд постановил буквы снести, Зубков подал апелляцию в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд Севастополя, но проиграл. Теперь не в его пользу разрешилась и кассация.

Сам Зубков сносить конструкцию категорически отказывается, считая ее чуть ли не произведением искусства: «Я не могу сносить эти буквы сам. Потому что я их создал, потому что они являются украшением. И поэтому я считаю, что это удел государства – назначить комиссию, произвести этот снос и взыскать с меня деньги за этот снос. Я такое решение принял и оно законное», – заявил владелец парка «Тайган».

Напомним, в данный момент деятельность сафари-парка приостановлена из-за выявленных нарушений.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.01.20

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