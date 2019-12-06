В Крыму приостановили работу сафари-парка «Тайган»

Работу сафари-парка «Тайган» приостановили на 30 дней. Соответствующее решение принял суд Белогорского районного суда Республики Крым.

«Выявлены нарушения федерального законодательства в сфере ветеринарии в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукцией с истекшим сроком годности. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, – сообщили РИА «Новый День» в Госкомветеринарии РК. – В связи с тем, что указанное правонарушение может повлечь за собой причинение вреда животным, возникновение эпидемий и эпизоотий, а также причинение вреда состоянию и качеству окружающей среде, вышеуказанный протокол был передан на рассмотрение в Белогорский районный суд Республики Крым.

Постановлением Белогорского районного суда Республики Крым от 5 декабря 2019 года Парк львов «Тайган» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности Парка львов «Тайган» на срок 30 суток».

Мясо, о котором идет речь, было закуплено на Кубани – 1,2 тонны.

Факт закупки просроченных кормов подтвердил и владелец Тайгана Олег Зубков, который не видит в этом никакой проблемы: «Мы не видим никакой проблемы в скармливании животным мяса, которое непригодно людям – это общеевропейская практика. Ведь и в саване львы питаются несвежим мясом».

Белогорск, Лиана Макоба

Белогорск. Другие новости 06.12.19

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