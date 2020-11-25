Владельца крымского сафари-парка «Тайган» обвинили в убийстве животных

Владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова обвинили в убийстве животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Москвы в 2017 году передал Зубкову полуторагодовалого льва, которого москвичу в свое время подарили друзья. Решение отвезти зверя в Крым хозяин объяснил заботой о животном: в Москве его приходилось держать в клетке, а в «Тайгане» он жил на большой территории и общался с самками. По словам мужчины, многие, став по какой-либо причине обладателем львов, со временем передавали их на содеражние в «Тайган».

При этом москвич не перестал следить за своим питомцем: он общался с волонтерами сафари-парка, которые рассказывали ему, что происходит с молодым львом. И на днях стало известно, что зверь погиб.

Его «жестоко разорвал «прайд убийц», который специально натравливается на молодых львов ради развлечения посетителей», – цитирует News.ru москвича, утверждающего, что этой осенью в «Тайгане» было убито пять львов. Мужчина намерен обратиться в правоохранительные органы и в суд.

Отметим, что 3 ноября в Арбитражном суде Крыма началось разбирательство по иску к «Тайгану», поданному Петербургским реабилитационным центром для диких животных «Велес»: зоозащитники требуют вернуть им львицу Боню, переданную в сафари-парк в 2017 году.

По данным руководителя центра Александра Федорова, львица погибла в 2018 году. Зубков утверждает, что Боня жива, но предъявить животное отказывается, несмотря на два соответствующих судебных вердикта.

«Мы обращались в правоохранительные органы с жалобой, что животные там рвут на части друг друга в результате стравливания, – говорит Федоров. – Пришел ответ, в котором было сказано, что опросили вахтера и Зубкова, которые этого не подтвердили».

В ответ на подобные претензии Зубков отвечает, что и люди «нередко убивают друг друга», поэтому не стоит ждать иного «от диких, маловоспитанных львов, которые являются высшими хищниками нашей планеты».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.11.20

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