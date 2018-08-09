«Дети в смертельной опасности!» Зоозащитники просят президента РФ вмешаться в ситуацию в сафари-парке «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка»

Российский карантинный Центр «ВЕЛЕС», занимающийся реабилитацией животных, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить детенышей львов и тигров от сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» в Крыму. Соответствующая петиция размещена на сайте change.org.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле 2017 года на Керченской паромной переправе задержали и изъяли краснокнижного амурского тигренка, перевозившегося из «Тайгана» без сопроводительных документов. Теперь владелец сафари-парка Олег Зубков подает в суд, заявляя свои права на животное.

Но доказательств того, что тигренок, находящийся в настоящее время в Симферопольском зооуголке и которого хочет забрать Зубков, именно тот, что был изъят на переправе, владелец «Тайгана» предъявить не может, так как у него не ведётся необходимая документация и не производится чипирование животных.

«В свете того, что торговля краснокнижными животными запрещена и требует особых разрешений, появляется вопрос, а не нарушает ли Зубков закон, который особо защищает краснокнижных животных, – отмечают в центре реабилитации живтоных. – Согласно ст. 258.1 УК РФ, перевозка, приобретение, хранение или содержание таких зверей наказывается штрафом до миллиона рублей и лишением свободы на срок до трех лет».

«В «Тайгане» у хищников ежегодно рождаются десятки малышей. В двухнедельном возрасте львята и тигрята забираются от мам и начинают зарабатывать, – говорится в петиции. – Повсеместно идёт борьба против фотографов с животными. В «Тайгане» фотографии с маленькими хищниками, это одна из услуг, которая пользуется очень большим спросом. Весь день, львята и тигрята находятся на солнце, на виду у публики и работают моделями для фотосессий. Их постоянно берут на руки и фотографируются в разных позах».

«После того, как малыши подрастают и уже не могут зарабатывать контактами с посетителями, происходит продажа большинства из них на чёрном рынке, – продолжают авторы петиции. – Иначе, при рождении не одного десятка хищников в год, население «Тайгана» составляло бы уже не одну сотню львов и тигров.

Бесконтрольное размножение, отсутствие ветеринарной службы и пренебрежительное отношение собственника Зубкова О.А. к законам РФ, приводит к тому, что в «Тайгане» ведётся незаконная продажа животных частным лицам и зоопаркам.

При продаже не производится карантинирование животных, не оформляются разрешения на вывоз и ввоз животного. Такая торговля не только незаконная, но и представляет собой опасность распространения инфекций в разные точки страны».

Авторы петиции просят президента России защитить малышей «Тайгана» от издевательств и дальнейшей незаконной продажи.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.08.18

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