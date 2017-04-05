Зубкову предложили переехать на Украину: обещают условный срок «за Крым»

Публикации за 05.04.17

На Украине поверили в сожаление крымского бизнесмена Олега Зубкова по поводу воссоединения Крыма с Россией, и предложили ему переместить свой зоо-бизнес в незалежную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом предпринимателя предупредили, что в случае согласия, понести ответственность за поддержку крымского референдума в 2014 году все-таки придется.

«Есть предложение основателю парка «Тайган» и зоопарка «Сказка», нашему крымскому предпринимателю Олегу Зубкову, перебраться в Херсонскую область. Ответить на вопросы правоохранителей по поводу сепаратизма: где он был, где не был. В крайнем случае, получить условный срок и заниматься дальше любимым делом на территории, где это нужно», – заявил на пресс-конференции в Киеве экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

Отметим, что бывший крымский чиновник, покинувший полуостров после референдума из-за своей антироссийской позиции, находился в студии украинского телеканала «ATR» во время недавнего эфира с Зубковым. Тогда бизнесмен, рассказывая, что теперь считает дату проведения референдума «грустной», поспешил заверить Лиева, что при его работе в министерстве курортов и туризма республики ситуация в Крыму была гораздо лучше.

Сам же Зубков перспективы развития своего бизнеса на Украине явно не видит – предложение Лиева его совсем не заинтересовало. Предприниматель по-прежнему отдает предпочтение Турции, где, по его словам, озвученную им идею строительства масштабного зоопарка уже одобрили власти.

«Никаких реальных предложений не было. Это просто был эфир, в котором участвовал бывший министр по курортам и туризму Лиев, и там он это предложил. Но это нереально. Как можно перевезти зоопарк? Кто его выпустит из Крыма и впустит туда? Я рассматриваю любые предложения по развитию своих парков, но не в ущерб существующим. Потому что существующие парки никуда не сдвинешь», – рассказал бизнесмен в интервью одному из украинских СМИ.

Примечательно, что ранее предприниматель утверждал, что намерен вывезти из Крыма всех своих животных.

Как уже сообщал «Новый День», Зубков заявил о намерении получить гражданство Турции и заниматься бизнесом с зоопарками уже там. В Крыму, как он уверяет, работать и развиваться ему не дают местные власти. Бизнесмен завил об уважении к идеологу и бывшему официальному лидеру запрещенной в России организации меджлис Мустафе Джемилеву, добавив, что был бы не против воспользоваться помощью Джемилева при запланированном переезде в Турцию, но пока Джемилев на «сигналы» Зубкова не отреагировал.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.04.17

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