«Где твоя родина, сынок?» Турки не принимают ни Зубкова, ни его зоопарк

Публикации за 12.04.17

Надежды скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова на проект по открытию в Турции крупного зоопарка не оправдались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель утверждает, что его «отодвинули» от участия в строительстве объекта некие недоброжелатели.

Вместе с тем, бизнесмен кивает также на «непреодолимые геополитические препятствия».

Напомним, ранее Зубков объявил, что в Крыму ему как предпринимателю не дают развиваться местные власти, поэтому он намерен получить гражданство Турции и заниматься бизнесом с зоопарками уже там. При этом он рассказал, что не против воспользоваться помощью идеолога и бывшего официального лидера запрещенной в России организации меджлис Мустафы Джемилева при запланированном переезде. Зубков заявил, что относится к нему с уважением.

«Сейчас идет проектирование Стамбульского зоопарка. На моем активном участии в проекте отчасти сказывается общее ухудшение взаимоотношений между Турцией и Россией. МИД Турции официально не признал Крым территорией России. Отменено паромное сообщение между Турцией и Крымом», – рассказал бизнесмен в интервью одному из украинских СМИ.

Таким образом, именно путем паромного сообщения Зубков рассчитывал вывезти в Турции часть животных из своего сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка».

Примечательно, что при этом он еще неделю назад утверждал о невозможности вывоза животных на Украину. «Но это нереально. Как можно перевезти зоопарк? Кто его выпустит из Крыма и впустит туда? Я рассматриваю любые предложения по развитию своих парков, но не в ущерб существующим. Потому что существующие парки никуда не сдвинешь», – так он предпочел ответить на предложение бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева переместить свои объекты в незалежную, попробовав отделаться условным сроком за «сепаратизм».

Как уже сообщал «Новый День», накануне празднования третьей годовщины проведения референдума, Зубков публично пожалел о воссоединение Крыма с Россией, в дальнейшем продолжив озвучивать свою позицию на этот счет в украинских СМИ, придерживающихся антироссийских взглядов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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