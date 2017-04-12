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Крым

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Публикации за 12.04.17

«Где твоя родина, сынок?» Турки не принимают ни Зубкова, ни его зоопарк
Фото ruskino.ru

«Где твоя родина, сынок?» Турки не принимают ни Зубкова, ни его зоопарк

Надежды скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова на проект по открытию в Турции крупного зоопарка не оправдались.

Как передает корреспондент РИА , предприниматель утверждает, что его «отодвинули» от участия в строительстве объекта некие недоброжелатели.

Вместе с тем, бизнесмен кивает также на «непреодолимые геополитические препятствия».

Напомним, ранее Зубков объявил, что в Крыму ему как предпринимателю не дают развиваться местные власти, поэтому он намерен получить гражданство Турции и заниматься бизнесом с зоопарками уже там. При этом он рассказал, что не против воспользоваться помощью идеолога и бывшего официального лидера запрещенной в России организации меджлис Мустафы Джемилева при запланированном переезде. Зубков заявил, что относится к нему с уважением.

«Сейчас идет проектирование Стамбульского зоопарка. На моем активном участии в проекте отчасти сказывается общее ухудшение взаимоотношений между Турцией и Россией. МИД Турции официально не признал Крым территорией России. Отменено паромное сообщение между Турцией и Крымом», – рассказал бизнесмен в интервью одному из украинских СМИ.

Таким образом, именно путем паромного сообщения Зубков рассчитывал вывезти в Турции часть животных из своего сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка».

Примечательно, что при этом он еще неделю назад утверждал о невозможности вывоза животных на Украину. «Но это нереально. Как можно перевезти зоопарк? Кто его выпустит из Крыма и впустит туда? Я рассматриваю любые предложения по развитию своих парков, но не в ущерб существующим. Потому что существующие парки никуда не сдвинешь», – так он предпочел ответить на предложение бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева переместить свои объекты в незалежную, попробовав отделаться условным сроком за «сепаратизм».

Как уже сообщал , накануне празднования третьей годовщины проведения референдума, Зубков публично пожалел о воссоединение Крыма с Россией, в дальнейшем продолжив озвучивать свою позицию на этот счет в украинских СМИ, придерживающихся антироссийских взглядов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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