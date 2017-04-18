«Турецкоподданного» Зубкова не пускают на Ялтинский форум / Заявляет, что его зоопарк открыт для всех

Публикации за 18.04.17

Участие скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова в Ялтинском международном форуме остается под вопросом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель утверждает, что еще полтора месяца назад подал документы на участие в мероприятии, однако его статус как участника, до сих пор не согласован Советом министров Крыма.

В случае если его не аккредитуют, Зубков грозится провести встречи с инвесторами в аэропорту, на вокзале или в парке «Тайган», пишет «Ялта-24».

Напомним, ранее Зубков объявил, что в Крыму ему как предпринимателю не дают развиваться местные власти, поэтому он намерен получить гражданство Турции и заниматься бизнесом с зоопарками уже там.

Между тем, надежды на переезд крупного зоопарка в Турции не оправдались: Зубков утверждает, что его «отодвинули» от участия в строительстве объекта некие недоброжелатели.

А накануне празднования третьей годовщины проведения референдума, Зубков публично пожалел о воссоединение Крыма с Россией, в дальнейшем продолжив озвучивать свою позицию на этот счет в украинских СМИ, придерживающихся антироссийских взглядов.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.04.17

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