NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.04.17

«Турецкоподданного» Зубкова не пускают на Ялтинский форум / Заявляет, что его зоопарк открыт для всех

«Турецкоподданного» Зубкова не пускают на Ялтинский форум Заявляет, что его зоопарк открыт для всех

Участие скандального крымского бизнесмена Олега Зубкова в Ялтинском международном форуме остается под вопросом.

Как передает корреспондент РИА , предприниматель утверждает, что еще полтора месяца назад подал документы на участие в мероприятии, однако его статус как участника, до сих пор не согласован Советом министров Крыма.

В случае если его не аккредитуют, Зубков грозится провести встречи с инвесторами в аэропорту, на вокзале или в парке «Тайган», пишет «Ялта-24».

Напомним, ранее Зубков объявил, что в Крыму ему как предпринимателю не дают развиваться местные власти, поэтому он намерен получить гражданство Турции и заниматься бизнесом с зоопарками уже там.

Между тем, надежды на переезд крупного зоопарка в Турции не оправдались: Зубков утверждает, что его «отодвинули» от участия в строительстве объекта некие недоброжелатели.

А накануне празднования третьей годовщины проведения референдума, Зубков публично пожалел о воссоединение Крыма с Россией, в дальнейшем продолжив озвучивать свою позицию на этот счет в украинских СМИ, придерживающихся антироссийских взглядов.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.04.17

Врачи крымской «скорой» просят освободить их от выезда к неадекватным пациентам. / Эксперт: индустриальной Украины больше нет – есть «кукурузная республика». / Под Алуштой фура столкнулась с «легковушкой» – есть погибшие (ФОТО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter