В Ялте зоопарк «Сказка» закроют на три месяца

Публикации за 17.03.17

Ялтинский зоопарк «Сказка», принадлежащий крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, закроют на три месяца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне представители налоговой службы вручили Зубкову протокол о временном закрытии. Данное решение связано с прошлогодней проверкой: когда билеты в зверинец не соответствовали требованиям налогового законодательства. «На билетах в зоопарк не были указаны реквизиты типографии, которая их отпечатала. Тогда нам удалось получить разрешение налоговой и на всех билетах были дополнительно проставлены штампы с указанием недостающих данных. «Сказку» закроют, животные будут существовать за счет работы сафари-парка «Тайган»», – написал в своём блоге предприниматель. При этом он отметил, что очень вероятно, что «Тайган» также вскоре будет вынужден прекратить свое существование.

Напомним, накануне третьей годовщины референдума Зубков публично пожалел о воссоединении Крыма с Россией. Предприниматель счел, что жизнь крымчан была бы куда лучше, если бы никаких изменений со статусом полуострова не произошло. Еще раньше он заявлял, что собирается открыть аналогичный «Тайгану» парк в Турции, и если перевезти туда крымских зверей не удастся, это не будет для него трагедией.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 17.03.17

Прокуратура Крыма «уволила» чиновника-предпринимателя – во избежание коррупции. / На трехлетие «Крым наш» в Кургане покажут мультфильм «Три богатыря на дальних берегах». / Круговорот песка в Крыму: замки растут, пляжи сокращаются. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»