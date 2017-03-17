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Крым

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Публикации за 17.03.17

В Ялте зоопарк «Сказка» закроют на три месяца

В Ялте зоопарк «Сказка» закроют на три месяца

Ялтинский зоопарк «Сказка», принадлежащий крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, закроют на три месяца.

Как передаёт корреспондент РИА , накануне представители налоговой службы вручили Зубкову протокол о временном закрытии. Данное решение связано с прошлогодней проверкой: когда билеты в зверинец не соответствовали требованиям налогового законодательства. «На билетах в зоопарк не были указаны реквизиты типографии, которая их отпечатала. Тогда нам удалось получить разрешение налоговой и на всех билетах были дополнительно проставлены штампы с указанием недостающих данных. «Сказку» закроют, животные будут существовать за счет работы сафари-парка «Тайган»», – написал в своём блоге предприниматель. При этом он отметил, что очень вероятно, что «Тайган» также вскоре будет вынужден прекратить свое существование.

Напомним, накануне третьей годовщины референдума Зубков публично пожалел о воссоединении Крыма с Россией. Предприниматель счел, что жизнь крымчан была бы куда лучше, если бы никаких изменений со статусом полуострова не произошло. Еще раньше он заявлял, что собирается открыть аналогичный «Тайгану» парк в Турции, и если перевезти туда крымских зверей не удастся, это не будет для него трагедией.

Ялта, Анастасия Зук

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