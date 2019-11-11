Глава Крыма Сергей Аксенов практически остался без команды – к такому выводу пришли наблюдатели, анализируя последние перестановки в правительстве республики.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе ушли в отставку вице-премьеры Дмитрий Полонский, Лариса Опанасюк и Алла Пашкунова. Их места пока вакантны. Остальные вице-премьеры, за исключением Нахлупина, находящегося под следствием, получили переназначение.

Для кого-то такой расклад стал неожиданностью: казалось, что именно Полонского с Опанасюк Аксенов будет стараться сохранить до последнего. Оба относятся к ближайшему окружению главы Крыма и знают о нем многое. Возможно, что в отставку они отправились не по его желанию.

Некоторые эксперты отмечают, что вокруг главы Крыма накопилось много негатива, и Москва поставила перед Аксеновым выбор – либо в отставку отправляется он сам, либо жертвует своими людьми.

На этом фоне история с Аллой Пашкуновой выглядит так, словно ее отправили в отставку «за компанию» – так сказать для равновесия. Пашкунова – креатура спикера Госсовета Константинова. Работала с ним еще в украинский период и по его «квоте» перешла из управления делами Госсовета в республиканское правительство. Теперь, раз сократили «квоту» Аксенова, то логично было бы «подрезать» и ряды Константинова – для равновесия.

В результате, на сегодняшний день счет между главой Крыма и спикером Госсовета по распределению мест в правительстве РК 2:2 – к квоте первого относят Рюмшина и Кабанова, к квоте второго – Жукову и Романовскую. Но паритет этот условный.

Того же Евгения Кабанова можно назвать человека Аксенова только условно. Скорее, они временные партнеры: Кабанов появился в правительстве, чтобы прекратить монополию Константинова в строительной сфере, считают эксперты.

По сути, именно это и привело к напряжению между первыми лицами и к той кадровой политике, которую мы сейчас наблюдаем. У Кабанова нет такой истории отношении с Аксеновым, как у Полонского и Опанасюк. Зато у него есть собственные бизнес-интересы. И как только они войдут в конфликт с интересами главы Крыма, альянс потерпит крах. Так что рассчитывать на Кабанова Аксенову не стоит.

Нужно учитывать и тот факт, что и Ирина Кивико появилась в правительстве по протекции Константинова. В данный момент она считается равноудаленной от всех групп, но возможность влияния Константинова исключать нельзя.

Некоторые наблюдатели относят Кивико к «московской» группе в компании с тремя оставшимися вице-премьерами. И это тоже не пользу Аксенова: Кремль контролирует каждый его шаг в наиболее важных сферах – финансы, экономика, взаимодействие с силовыми структурами и федеральными ведомствами.

Возвращаясь к отставленными вице-премьерам, отметим, что крымский политбомонд уверен: все останутся на плаву. В частности, и Пашкунову, и Опанасюк прочат на место крымского омбудсмена. По некоторым данным, Пашкунова может заняться инвестиционной сферой, а Опанасюк – культурным наследием.

Вызывает интерес еще одно назначение минувшей недели: председателем Государственного комитета по межнациональным отношениям Республики Крым стал Альберт Кангиев. И дело даже не в том, что он в 2014 году отказался признавать легитимность референдума и участвовать в его организации (в конце концов, и нынешний глава Крыма не сразу признал, что Крым должен вернуться в Россию). Самое любопытное в этом назначении то, что Кангиев, которого считают креатурой депутата Госдумы Руслана Бальбека, занимается строительным бизнесом.

Иными словами, в противостояние спикера Госсовета и главы Крыма вмешиваются третьи силы, и, возможно, подвинуться в строительной сфере придется не только Константинову, но и Кабанову с Аксеновым.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 11.11.19

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