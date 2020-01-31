«Они все такие…» Керченские депутатши случайно запустили в Крыму трансфер власти (ФОТО)

3 февраля в Керчи состоится внеочередное заседание городского Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть заявление о сложении полномочий главы горсовета Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы. Если, конечно, спикер в очередной раз не передумает: за прошедшие сутки она трижды меняла решение.

Как уже сообщал «Новый День», после разразившегося скандала с акцией «Блокадный хлеб» и требования главы Крыма уволить всех участников «меховой фотосессии», Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления о сложении полномочий. Однако сегодня утром Хужина завила, что передумала. Сергей Аксенов довольно жестко отреагировал на это сообщение, после чего спикер горсовета Керчи снова передумала и сообщила, что выполняет все приказы главы Крыма.

В Керчь разбираться с ситуацией приехал первый вице-спикер Госсовета Ефим Фикс, и оказалось, что и остальные керченские депутаты не поняли, что произошло и почему разгорелся такой скандал. Растолковал им Фикс тонкости взаимоотношений народных избранников с электоратом вообще и с ветеранами в частности, неизвестно, но внеочередное заседание все-таки назначили и вопрос об отставке на него вынесли.

«Еще раз по поводу ситуации в Керчи. Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют, – в очередной раз прокомментировал свою позицию глава РК Сергей Аксенов. – Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня. Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми.

Как абсолютно правильно сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков, здесь не нужна какая-то охота на ведьм и каждый случай нужно разбирать отдельно.

В данной ситуации многое было сделано в корне неправильно. Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде. У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? Даже из элементарной вежливости такого делать нельзя, а здесь особый случай. В нашей традиции, заходя в любой дом, разуваться и снимать верхнюю одежду. Это проявление уважения к хозяевам».

Но оказалось, что случай подобного пренебрежения «нашей традицией» в Крыму не единичный.

Так, в соцсетях появились сообщения, что председатель Сакского городского совета Елена Минакова пришла поздравить ветерана с Днем рождения, но даже не удосужилась не только снять шубку, но и обувь.

Аналогичным образом поступила и депутат Ручьевского сельского поселения Раздольненского района Людмила Годына.

Фото telegram-канала «Вторая пятилетка»

Да и глава администрации Саки Михаил Афанасьев 27 января пришел на открытый урок Блокадный хлеб» в школу №4 в куртке.

Фото группы «Администрация города Саки» (Одноклассники)

Правда, для общей итоговой фотографии чиновник разделся, а его спутница – нет.

Фото сайта https://saki.rk.gov.ru/ru

Так что не снимать в гостях верхнюю одежду и обувь для крымских чиновников и депутатов, скорее, правило, хотя глава Крым об этом и не знает.

Любопытно, что никак не прокомментировал инцидент в Керчи спикер крымского Госсовета Владимир Константинов. О том, что он в курсе, можно судить только по постам Сергея Аксенова, но сам главный крымский депутат не произнес ни слова, хотя среди участников «меховой фотосессии» была и его прямая подчиненная – депутат Госсовета Ирина Черненко. Ее поведение в понедельник разбирать комиссия по этике Государственного совета Крыма, но спикер-то молчит.

Ряд экспертов считают, что Хужина, Щербула и Черненко – это креатуры Константинова, через которых он контролирует Керчь и идущие в город из федерального бюджета средства. А разгоревшийся скандал дал Аксенову шанс развернуть ситуацию в свою сторону.

Впрочем, большинство наблюдателей уверены, что с «новой» кадровой политикой, активно внедряемой после сентябрьских выборов, «подставились» оба: керченские депутатши безо всякого злого умысла запустили в Крыму трансфер власти, который может выйти боком тем, кто и сделал дамам карьеру.

«Это по сути своей – лакмус. Расставленные тандемом героев крымской весны люди в большинстве своем такие. Ставили так, что бы верный и исполнительный. Не спрашивайте теперь с них, как с умных», – пишет telegram-канал «Крымская П».

«На этом фоне закончившийся в прошлом году конфликт правительства Севастополя с Законодательным собранием выглядит почти приличным мероприятием, – отмечает «Южная башня». – Как представляется, подобное бюрократическое измерение подобных скандальных историй проистекает из-за недостаточного развития гражданского общества или же неэффективной работы механизмов вроде Общественной палаты (как это мы видим в Севастополе), поэтому чиновники – вольно или невольно – пытаются выступать в роли коллективной совести, осуждающей те или иные эксцессы взаимоотношения власти и общества. Что порой выглядит совсем неуместно или даже банальной попыткой словить хайп на скандале и набрать за счет него политические очки».

«Повторяется феодосийская история 2017 года, – напоминает #ЧКХ. – Тогда наш темпераментный губернатор решил отправить в отставку главу администрации и главу совета Феодосии. Глава администрации Крысин, друг Аксёнова, под угрозой уголовного преследования, сдался сразу. А вот глава совета Гевчук, человек спикера ЗакСа Константинова, пользующаяся определённым влиянием, отказалась подчиниться и хотела сделать мини-революцию с участием подконтрольных депутатов и жителей. В итоге, Константинов уговорил ее сдаться и перевел на тепленькое место в Симферополь.

Сейчас история повторяется. Аксенов де-юре не имеет никакого влияния на избранных гражданами депутатов и избранных из их числа глав муниципалитетов, которые в свою очередь, подписывают трудовой договор с главами администраций. Ну, это в теории, с которой практика, как правило, расходится.

Его заявления сейчас – изрядно надоевший всем стиль «жесткого руководителя» и попытка поднять свой низкий рейтинг в глазах АП.

А кто назначал чиновниц (депутатов – прим. РИА «Новый День»), которых сейчас Аксенов и Константинов клеймят позором? Это их люди, лучшие кадры. Не должны ли они разделить с ними ответственность за происшествие?»

Керченские депутатши, считают наблюдатели, без всякого злого умысла запустили в Крыму трансфер власти, который может выйти боком тем, кто, по сути, сделал дамам карьеру.

Симферополь, Анна Карпенко

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