«Блокадный хлеб»: в Крыму представительницы власти в мехах преподнесли ветеранам мятые батоны (ФОТО)

В Керчи прошла акция «Блокадный хлеб»: представительницы власти в мехах преподнесли ветеранам мятые батоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи сегодня живут 11 человек, переживших блокаду Ленинграда: одни из них выживали в умирающем от голода городе, а другие в составе советских войск прорывали фашистское кольцо.

Поздравлять их с Днем полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады пришли председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко.

Фотоотчет о мероприятии выложен на официальном портале горсовета Керчи: на большинстве снимков официальные дамы в шубках – норковых, каракулевых и так далее.

Фото с официального сайта горсовета Керчи

Лишь на одном фото почти все представители городской власти запечатлены без верхней одежды, но Лариса Щербула свою «норочку» так и сняла – то ли мерзла, то ли чего-то опасалась, то ли сочла, что в шубе она лучше выглядит.

Гости вручили ветеранам медали, прилагающиеся к Почетной грамоте горсовета, и батоны, видимо, символизирующие блокадный хлеб. «Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», – написала пресс-служба горсовета.

Подарочные булки, видимо, тоже много чего пережили: выглядели они несвежими и слегка помятыми.

Фото с официального сайта горсовета Керчи

Многие крымчане «меховую демонстрацию» не оценили:

«Это все от скудоумия. Наша беда №1. Такой батон старому человеку в 2 недели не съесть (по себе сужу).Те, кто пережил войну, ни за что не бросят ни кусочка еды в мусор. Это еще и дополнительное расстройство. Сухарики сушить? Вот это подарок! А у многих и зубов нет. Лучше бы пролечили зубы и вставили бесплатно. Был бы к месту подарок. Им многим это не по карману. Никто не думает, что пенсия должна быть не только на еду и ЖКХ. Техника выходит из строя, квартире требуется ремонт, даже приличную одежду не купить. Вот была бы забота о людях», – пишут в соцсетях.

«Лично у меня эти «флеши-мобы» с батонами и кусочками хлеба (как бы блокадного) вызывают отторжение. Не от далекого ума придумали это».

«Ну, как можно было акцию «Блокадный хлеб» воспринимать так буквально?!»

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 29.01.20

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