«Торопились…» Председатель и вице-спикер горсовета Керчи заявили о сложении полномочий

Председатель городского Совета Керчи Мая Хужина и вице-спикер Лариса Щербула написали заявления о сложении полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», вчера глава Крыма Сергей Аксенов потребовал лишить депутатских мандатов и партбилетов всех, кто принимал участие в акции «Блокадный хлеб» в Керчи.

Виновники скандала объяснили фотосессию в шубах тем, что не успели снять верхнюю одежду, так как торопились поздравить остальных ветеранов.

«А что надо было сделать людям? 11 человек, мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы, – цитирует «Говорит Москва» пресс-секретаря горсовета и участник мероприятия Диану Ушакову. – Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезём людям, фотоотчет также будет предоставлен. Почему такой негатив со стороны наших людей – вообще непонятно».

Почему депутаты не выделили на общение с пережившими блокаду больше времени и почему их «символический хлеб» выглядел несвежим и помятым, они не пояснили. Кстати, подарки оказались пирогами по одним данным с сыром, по другим – с мясом и картошкой, что не слишком соответствует понятию «блокадный хлеб».

Решение по заявлениям Хужиной и Щербулы должен принять городской Совет. Отметим, что очередная сессия горсовета состоялась вчера, но заявления были написаны вечером – после высказывания главы РК. Так что теперь депутатам придется собирать внеочередное заседание.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 31.01.20

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