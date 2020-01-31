«Аксенова не ставят в грош»: глава городского совета Керчи отзывает заявление об отставке

Глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке. Об этом она сообщила прессе сегодня утром.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разогрелся после акции «Блокадный хлеб», проведенной депутатами. Члены горсовета на официальных сайтах и личных страницах в соцсетях выложили фотоотчеты: дамы в шубах вручают старикам, пережившим блокаду, странного вида пироги.

В ответ на поднявшуюся волну возмущения депутатши ответили, что запечатлены на фото в шубах из-за спешки: ветеранов было много (11), а времени мало, торопились всех поздравить, поэтому каждому уделили около 5 минут – снимать-надевать меха было некогда.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить всех, кто принимал участие в «меховой фотосессии». И после этого городского совета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления о сложении полномочий по собственному желанию. А теперь, похоже, передумали:

«Я отзываю свое заявление, – цитирует ТАСС Хужину, – это была сиюминутная слабость».

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых – меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», – уточнила Хужина свою позицию РИА Новости.

Для подтверждения своей правоты горсовет начал привлекать бывших блокадников. Так, дочь одной из них сообщила, что мать была очень рада визиту депутатш, а пирог оказался вкусным.

«Итак, саботаж. Подчиненные спикера Госсовета Константинова в керченской власти не собираются увольняться. Заявление об отставке отозвано. Аксенова не ставят в грош», – комментирует ситуацию telegram-канал «Дионис Терруарович Апостолаки.

Симферополь, Лиана Макоба

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