Один – один: Константинов отказался исключать из партии оскандалившихся керченских депутаток

Главный единоросс Крыма, спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов отказался исключать из партии оскандалившихся керченских депутаток.

Как уже сообщал «Новый День», глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула оказались в центре скандала после проведения акции «Блокадный хлеб»: представители власти поздравили ветеранов с днем полного освобождения Ленинграда по-быстрому – не снимая верхней одежды и раздав пироги, выглядевшие несвежими и помятыми. Свое поведение дамы объяснили спешкой: нужно было обойти 11 стариков, поэтому каждому уделяли около 5 минут. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал лишить депутаток руководящих кресел, партбилетов и даже мандатов. С последним глава РК явно переборщил – дамы избирались по одномандатным округам, и отозвать их, по закону, могут только избиратели.

С разжалованием тоже все сначала не заладилось: Мая Хужина написала заявление о сложении полномочий спикера горсовета, потом передумала и решила его отозвать, потом снова передумала.

В результате, 3 февраля Хужину и Щербулу руководящих кресел таки лишили.

А вот партбилеты они сохранят. «Они уже наказаны – зачем дважды наказывать, трижды наказывать? Я думаю, что этот вопрос еще будет обсуждаться на партийном уровне. Пока наше мнение, что наказание, которое есть, достаточное», – заявил Константинов.

Напомним, Лариса Щербула до того, как возглавила керченский горсовет в 2014 году, работала в корпорации «Консоль». Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ей пришлось покинуть пост спикера в июне 2017 года, и она возглавила казенное муниципальное учреждение Дирекция по обслуживанию органов местного самоуправления».

По некоторым данным, именно Щербула предложила Константинову продвинуть на пост главы города свою подругу Хужину.

Депутата Госсовета РК Ирину Черненко тоже связывают с Константиновым. Ее вопрос, кстати, тоже пока не решен.

Таким образом, требования Аксенова выполнены по минимуму.

Симферополь, Анна Карпенко

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