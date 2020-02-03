Аксенов vs Константинов: скандал в Керчи будет иметь долгоиграющие последствия

Скандал вокруг поздравления блокадников в Керчи будет иметь долгоиграющие последствия. Так считают эксперты и наблюдатели, анализируя происходящее.

Как уже отмечал «Новый День», ничего выдающегося в поведении керченских депутаток нет – так ведут себя представители власти по всему Крыму. А вот неожиданно резкая – буквально нетерпимая реакция главы РК на фоне гробового молчания спикера республиканского Госсовета, а также повышенный интерес со стороны «Единой России», безусловно, заслуживают внимания.

«Весь скандал можно разделить на две составляющие – федеральную и региональную, – пишет telegram-канал #ЧКХ. – Крымские чиновницы и раньше ходили к ветеранам в шубах, не снимали обувь и дарили всякое барахло. Но скандалов федерального уровня, как в этом случае, не было. Сюжет о Керчи показали федеральные каналы, статьи появились в центральных СМИ. Пресс-секретарь президента Песков вынужден был прокомментировать ситуацию.

Скандал как нельзя кстати пришёлся ко двору «Единой России». Высшие партийные чины давно ломали головы, как поднять стремящийся к плинтусу рейтинг партии в глазах народа и Путина. До сих пор обсуждаются разные возможные сценарии, особенно учитывая вероятность досрочных выборов в Госдуму в сентябре текущего года. И вдруг сразу две возможности проявить инициативу и рвение в части обновления партийных рядов и очищения морального облика партийцев-чиновников: сначала экс-глава Чувашии заставляет сотрудника МЧС прыгать за ключами от авто, потом керченские чиновницы, не снимая шуб, несут блокадникам сдобные пироги. Вместо политической реформы нас ждёт незначительное реформирование партии власти.

Второй важный вывод: 2020 год пройдёт под знаменем юбилея Победы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно юбилейный год, был выбран Путиным для роспуска правительства, переписывания конституции и возможными досрочными выборами в ГД.

На волне патриотизма и абсолютно внятной позитивной повестки, реформы проводить намного проще.

Всё это делает подготовку к юбилею и само празднование, абсолютно сакральным процессом. Любые попытки дискредитации или чиновничьего твердолобия будут безжалостно и максимально публично караться».

Авторы канала считают, что скандал в Керчи имел неожиданный эффект в виде конфликта губернатора с главой регионального Госсовета.

Однако ряд экспертов утверждает, что конфликт обострился уже давно, а керченские события только подлили масла в огонь.

Как бы то ни было, не дожидаясь реакции Москвы, глава РК Аксенов в попытке поднять свой падающий рейтинг и «в свойственной ему манере, не разбираясь в ситуации», обрушился на депутаток с критикой, требованиями и угрозами.

Председатель регионального Госсовета Константинов занял выжидательную позицию и отправил в Керчь своего представителя, первого вице-спикера Ефима Фикса. «Позицию Константинова легко понять: фигурантки скандала – его люди, одна даже работала много лет в его строительной компании.

Приехавший в Керчь Фикс начал всех успокаивать, ссылаясь на то, что Константинов их поддерживает, а губернатор хоть и человек темпераментный, но отходчивый; скандал удастся спустить на тормозах, без увольнений и исключений, – пишет #ЧКХ. – Не дожидаясь внеочередной сессии городского совета, спикер Госсовета Константинов кинул в бой пиарщиков, которые создали петицию в их (депутаток) поддержку и начали публиковать в социальных сетях фотографии других крымских чиновниц, посещающих ветеранов в шубах. Чаще других публиковали фотографии вице-спикера городского совета столицы Крыма Надежды Аксёновой. Одни ресурсы приписывают ей родство с губернатором, другие отрицают. Правда по середине. Она дальняя родственница губернатора и один из многочисленных «кошельков».

Аксёнов и Константинов улыбающиеся и обнимающие друг друга на фото, находятся в стадии «холодной войны». Они оба готовятся к трансферу власти в Крыму. Каждый делает это на свой манер, пытаясь сохранить своих людей на руководящих постах и обезопасить бизнес. Насколько им это удастся – покажет время».

Напомним, спикера горсовета Керчи Хужиеву и ее заместителя Щербулу все-таки отправили в отставку. А вместе с ними и главу Мининформа Зырянова.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 03.02.20

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