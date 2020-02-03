У министерства внутренней политики, информации и связи Крыма появился новый руководитель

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма стал Михаил Афанасьев. Указ о его назначении на официальном портале республиканского правительства еще не опубликован, но премьер Юрий Гоцанюк уже представил его коллективу министерства.

Как уже сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня прежний глава Мининформа подал в отставку.

Афанасьев по образованию юрист. Работал в судебных и налоговых органах, в течение четырех лет занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты РК. В августе 2019 года стал временно исполняющим обязанности главы администрации Саки. Отношения к внутренней политике, информации и связи никогда не имел, со СМИ не работал.

По некоторым данным делать административную карьеру ему помогает спикер Госсовета Владимир Константинов, который, якобы, планировал поставить на Мининформ своего человека еще после сентябрьских выборов. Ряд инсайдеров утверждают, что отставки Полонского и Зырянова произошли по его настоянию.

Симферополь, Лиана Макоба

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