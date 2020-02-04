Об отставке заявил еще один министр Крыма

Министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта завил об отставке. Об этом сообщил сам чиновник.

Как уже сообщал «Новый День», вчера официально сложил полномочия глава министерства внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов. Он, как и Васюта, причин ухода не пояснил.

Напомним, Андрей Васюта в круг давних соратников главы Крыма Сергея Аксенова. Министерство промышленной политики Республики Крым возглавил в феврале 2016 года.

Семья теперь уже экс-министра владеет рядом карьеров по добыче полезных ископаемых.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.02.20

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