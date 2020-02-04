Кремль передал главе Крыма Сергею Аксенову «черную метку» – к такому выводу пришли эксперты, анализируя передачу одного из федеральных телеканалов: в подобных СМИ никогда не критикуют глав субъектов РФ без отмашки Кремля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в программе «Место встречи» на НТВ обсуждался скандал, разгоревшийся вокруг акции «Блокадный хлеб» в Керчи. Ведущий Андрей Норкин на вопрос разбирается ли Аксенов в законодательстве РФ и Конституции, заявил: «Глава региона сейчас озабочен своим собственным будущим, к нему тоже очень много вопросов».

По мнению экспертов, это не просто дурной знак для главы РК, это уже открытая угроза, тем более что на полуострове высадился десант сотрудников следственного комитета и ФСБ.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 04.02.20

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