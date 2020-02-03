В Керчи отправили в отставку главу городского совета депутатов и ее заместителя

В Керчи отправили в отставку главу городского совета депутатов Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу. Соответствующее решение принято сегодня на внеочередной сессии горсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатки оказались в центре скандала после проведения акции «Блокадный хлеб»: представители власти поздравили ветеранов с днем полного освобождения Ленинграда по-быстрому – не снимая верхней одежды и раздав пироги, выглядевшие несвежими и помятыми. Свое поведение дамы объяснили спешкой: нужно было обойти 11 стариков, поэтому каждому уделяли около 5 минут.

Позже выяснилось, что для крымских чиновников и депутатов ходить подобным образом к ветеранам – дело обычное. Но керченские депутатки подлили масла в огонь: Хужина сначала заявила, что абсолютно не чувствует себя виноватой. После того как возмущение ситуацией высказал глава РК Сергей Аксенов, и она, и Щербула написали заявление о сложении полномочий, но на следующий день Хужина сообщила, что «погорячилась» и отзовет заявление. Но после гневной отповеди Аксенова, пообещавшего лично приехать в Керчь и ее уволить, изобразила буквально рабскую покорность, заверив, что выполнит любой приказ главы РК.

Другие депутаты, которые в конце прошлой недели демонстрировали полное непонимание, почему разгорелся скандал, перечить руководству республики тоже не стали и сегодня проголосовали за отставку спикера и вице-спикера. Обе исключены из «Единой России».

Заместителем председателя горсовета Керчи назначена Ольга Солодилова – она будет возглавлять горсовет до выборов нового главы.

В ближайшее время будет решена судьба депутата Госсовета Ирины Черненко, тоже принимавшей участие в акции – ее вопрос вынесен на заседание парламентской комиссии по этике.

11 керченским блокадникам обещали бесплатные путевки в санатории. Это вызвало недоумение крымчан: во-первых, ветеранам и приравненным к ним категориям путевки положены по закону, во-вторых, напомним, многие чиновники и депутаты забегают к ветеранам «на минутку», не снимая ни обуви, ни верхней одежды, но власти РК почему-то обратили внимание только на историю в Керчи.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 03.02.20

Еще двое крымчан госпитализированы с подозрением на коронавирус. / Глава Мининформа Крыма ушел в отставку. / В Крыму в разгар ОРВИ очереди на анализы приходится ждать несколько недель. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»