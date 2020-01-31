«Наглость зашкаливает», – история с акцией «Блокадный хлеб» в Керчи постепенно превращается в плохой водевиль

История с акцией «Блокадный хлеб» в Керчи постепенно превращается в плохой водевиль: депутатши местного горсовета, похоже, так и не поняли, что вызвало возмущение крымчан, и, пытаясь спасти свое положение, бросаются из крайности в крайность.

Как уже сообщал «Новый День», после разразившегося скандала и требования главы Крыма уволить всех участников «меховой фотосессии», глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления о сложении полномочий.

Однако сегодня утром федеральные СМИ процитировали Хужину: вчера она проявила женскую слабость, а сегодня одумалась и заявление отзывает.

На эту новость отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов:

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством.

Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе.

Посмотрим, где они смогут после этого работать».

Каким образом должно быть выполнено требование Аксенова, не совсем понятно: отобрать у Хужиной мандат, если действовать по закону, единоличным решением нельзя – она избиралась по мажоритарному округу, и отозвать ее могут только избиратели, о чем, собственно, спикер и заявила СМИ. Ее можно лишь лишить полномочий главы горсовета – но это решение должны принять депутаты.

Тем не менее, Хужина уже опровергала утренние сообщение в СМИ и сделала новое заявление:

«Мною вчера было написано заявление об отставке. Я сейчас нахожусь на работе так как жду решения главы Крыма Сергея Аксенова, – цитирует главу керченского горсовета «Крым 24». – Его решение – приказ. Любой его приказ я выполняю».

Похоже, что Хужина в горячке приоткрыла страшную крымскую тайну: на самом деле, для депутатов главное – не воля избирателей.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 31.01.20

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