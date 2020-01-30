Глава Крыма потребовал лишить мандатов и партбилетов всех, кто принимал участие в акции «Блокадный хлеб» в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить, лишить депутатских мандатов и партийных билетов всех, кто принимал участие в акции «Блокадный хлеб» в Керчи.

Как уже сообщал «Новый День», поздравлять 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, отправились председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко. Дамы щеголяли перед ветеранами в шубах и дарили им мятые батоны.

«Сегодня переговорил с Владимиром Андреевичем Константиновым (спикером Госсовета РК – прим. РИА «Новый День») по поводу ситуации, связанной с так называемым поздравлением председателем и депутатами городского совета Керчи, а также депутатом Государственного Совета Республики Крым жителей города, которые пережили блокаду Ленинграда.

Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! – заявил Аксенов. – Завтра в течение дня Государственный Совет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии. Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все участники данного инцидента должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия».

Симферополь, Лиана Макоба

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