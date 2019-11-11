Министр образования Крыма заявила об отставке

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова уходит в отставку – она подтвердила это в разговоре с журналистами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Наталья Гончарова занимала этот пост с декабря 2012 года. Причины отставки пока не озвучены. На ее место рассматривается несколько кандидатур. Среди них: депутат Госсовета РК Лариса Георгиади (руководит частной гимназией-школой-садом «Консоль») и директор Симферопольской академической гимназии Валентина Лаврик, сообщает РИА «Новости».

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