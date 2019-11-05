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Вторник, 5 ноября 2019, 21:28 мск

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Бывший украинский министр, не признавший референдум, назначен главой Госкомнаца Крыма

Председателем Государственного комитета по межнациональным отношениям Республики Крым назначен Альберт Кангиев. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2005 году Кангиев занимал должность министра промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Совета Министров АР Крым. Потом 2 года работал в частной компании, в 2008 году его назначили начальником Тайганского межрайонного управления водного хозяйства.

В ноябре 2010 избрали городским головой Белогорска. К 2011 году он занимал должность председателя Белогорской районной партийной организации ВО «Батькивщина», после чего перешел в ряды Партии регионов.

Весной 2014 года Кангиев официально заявил, что не поддерживает идею проведения референдума 16 марта и считает его неконституционным: «Данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет», – заявил он.

Тем не менее, минувшим летом он возглавил избирательный штаб «Единой России» в Белогорском районе.

«Принять Кангиева Альберта Османовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым», – говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства РК.

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