Против «донецких» или за Россию: в Крыму отмечают День воссоединения с РФ

В Крыму отмечают День воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ на основании итогов референдума, состоявшегося 16 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, явка на референдум составила в Крыму 83,1% (1 миллион 274 тысячи 96 человек). Наибольшую активность проявили жители Керчи (94,59%) и Черноморского района (93,7%), наименьшую – Кировского (57,64%) и Бахчисарайского (59,23%) районов.

В Севастополе явка составила 89,51%.

Из принявших участие в голосовании 96,77% крымчан выбрали первый пункт бюллетеня – «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации», 2,51% голосовали за сохранение Конституции 1992 года и украинский статус.

В Севастополе результаты выглядели следующим образом: за вхождение в состав России 95,6%, за сохранение полуострова как части Украины – 3,37%.

Наблюдатели отмечали разные мотивации принявших участие в голосовании. Так, 22 апреля 2014 года на сайте Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека был опубликован отчет «Проблемы жителей Крыма», составленный членами Совета Бобровым, Ганнушкиной и Цейтлиной по результатам проведенных в Симферополе и Севастополе с 15 по 18 апреля 2014 года встреч с чиновниками, журналистами, общественниками, адвокатами, правозащитниками и гражданами.

«Жители Крыма голосовали не столько за присоединение к России, сколько за прекращение, по их словам, «коррупционного беспредела и воровского засилья донецких ставленников», – говорится в отчете. – Жители же Севастополя голосовали именно за присоединение к России. Опасения перед незаконными вооруженными формированиями в Севастополе были больше, чем в других районах Крыма».

Отметим, что в самом Совете по правам человека при президенте просят не считать отчет официальным документом, выражающим оценку Советом крымского референдума: «В нем представлены лишь личные наблюдения и мнения авторов. В частности, говоря о крымском референдуме, авторы обзора передают исключительно оценочные суждения своих собеседников, никак не оценивая их объективность и точность», – говорится в аннотации к отчету на официальном сайте Совета.

Кстати, многие чиновники украинского периода сохранили свои места до сих пор. А после выборов 2019 года число во властных структурах российского Крыма тех, кто выступал против референдума и объединения с РФ, даже увеличилось.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 18.03.20

В Крыму «накрыли» подпольные мастерские по изготовлению оружия. / «Сахар по 50 рублей, а гречки нет»: с полок крымских магазинов испаряются продукты (ФОТО). / В Крыму вновь заговорили о перезагрузке власти. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»