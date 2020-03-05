Глава Симферополя переиграла главу Крыма: у нее везде свои люди

Глава Крыма Сергей Аксенов пропустил еще один «удар»: в Симферополе появился вице-мэр по внутренней политике. И это не его человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Симферопольский городской совет утвердил Владимира Осипенко на должность заместителя главы администрации города, курирующего внутреннюю и информационную политику.

Ранее на этот пост рассматривалась кандидатура Снежаны Шендриковой, но после того как правительство РК высказало озабоченность по поводу этой неоднозначной персоны, на столь важный пост подыскали другого кандидата. Как оказалось, не менее любопытного.

В украинский период Осипенко сменил множество рабочих мест – то занимался бизнесом, то попадал в органы власти. Несколько месяцев даже руководил постоянной комиссии Верховной Рады АРК по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму. В феврале 2011 стал заместителем председателя Крымской республиканской организации Партии регионов, где до весны 2014 года работал под руководством председателя республиканской партийной ячейки и по совместительству председателя Совета министров АРК Анатолия Могилева и его первого зама, по совместительству председателя Верховного Совета АРК Владимира Константинова.

В марте 2014 Могилев уехал на Украину, Константинов возглавил Госсовет присоединившейся к России Республики Крым, а Осипенко оказался не у дел. В его официальной биографии, стол пестрой до референдума, после значатся всего два места работы: генеральный директор ООО «Инвестиционная республиканская компания» (в которой был соучредителем и которую сам же успешно ликвидировал, не протянув и года) и замдиректора, директор «Республиканского института политических и социологических исследований» (за этим внушительным названием скрывается обычное ООО, заявившее основным видом деятельности исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, а помимо этого торговлю всем, чем только можно – от мяса до оптических приборов). Правда, согласно данным ЕГРЮЛ с 2018 года директором ООО числится другой человек.

Кстати, в обе эти компании Осипенко попал только осенью 2014 года, а до этого пытался пристроится к новым правителям – и к главе РК Аксенову, и к спикеру Госсовета Константинову, но, похоже, безуспешно. Поэтому вступил в партию «Родина», что, впрочем, тоже не принесло никаких дивидендов ни ему, ни партии.

И вот резкий карьерный взлет: теперь этот человек стал вице-мэром и будет курировать внутреннюю и информационную политику в главном городе Крыма.

Как сообщают инсайдеры, назначить Осипенко на эту должность главе администрации Елене Проценко посоветовал ее внештатный советник Константин Лялин. Этот человек, несмотря на скромный статус, курирует одну из самых прибыльных и близких градоначальнице сфер – торговлю и ярмарочную деятельность. Не исключено, что Лялина назначат на должность руководителя департамента административно-технического контроля администрации Симферополя – по информации источников агентства, такой вопрос обсуждается в ближайшем окружении Проценко.

Похлопотал за Осипенко и негласный куратор внутренней политики в Симферополе Виктор Фрадкин – еще один внештатный советник градоначальницы. Он тоже вышел из Партии регионов: до 2010 года был одним из руководителей Макеевской городской организации. В Крыму объявился в 2010 году вместе с Василием Джарты, в дороссийский период возглавлял аппарат украинского Алуштинского городского совета. Крымчане, в свое время, «натерпелись» от деятельности донецких регионалов на полуострове. Кстати, яркий представитель макеевской группировки – экс-вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин, в настоящие время находящийся под стражей.

И Лялин, и Фрадкин входят в ближний круг Проценко, который наблюдатели уже окрестили «семьей». И, судя по всему, Осипенко будет среди этих «родственников» не случайным человеком, каким, например, оказался Макарь, продержавшийся в роли вице-мэра всего 3 месяца, а «своим» – со всеми вытекающими последствиями.

Таким образом, глава города Елена Проценко умудрилась расставить на ключевые посты тех, кто удобен лично ей, максимально укрепив свои позиции и ослабив степень влияния на администрацию крымской столицы со стороны главы РК Сергея Аксенова.

Симферополь, Анна Карпенко

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