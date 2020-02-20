Администрация Симферополя выходит из-под контроля главы Крыма

У главы администрации Симферополя появился новый заместитель. Городской совет Симферополя утвердил на эту должность Владимира Паринова – он будет замещать Инну Смаль, ушедшую в декретный отпуск. Эксперты оценивают такую кадровую перестановку, как ослабление влияния в Симферополе главы РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму до сих пор гадают, почему пост главы Симферополя заняла Елена Проценко. Закончила торговый техникум, в официальной биографии еще упоминается высшее образование по специальности «право и правоведение», которое она получила «позже» в ТНУ им Вернадского. Википедия даже поспешила записать ее в юристы и политики. Но Проценко ничем, кроме торговли, никогда не занималась. Да, и сейчас ее должность хозяйственная, а не политическая. Впрочем, серьезной управленческой деятельности в ее бэкграунде тоже нет: все-таки управлять МУПом, следящем за рынками, и управлять большим гордом – это не одно и то же.

Стоит отметить, что кресло симферопольского градоначальника эксперты традиционно записывают в сферу интересов спикера Госсовета РК Владимира Константинова и его приближенных. Все главы администрации крымской столицы российского периода – Бахарев, Лукашев и Маленко – считаются его креатурами. Но зачем Константинову продвигать Проценко – это ведь, учитывая ее компетенцию и опыт, огромный риск. Инсайдеры утверждают, что его попросили некие «влиятельные бизнесмены» с неоднозначным прошлым. Отказать им по каким-то причинам не смогли, но и город на произвол судьбы не бросили – его курирует премьер-министр Юрий Гоцанюк, обязанный своим продвижением все тому же Константинову. И не просто курирует: именно Гоцанюк проводит все важные городские совещания и принимает стратегические решения.

Как бы то ни было, но, едва вступив в должность, Елена Проценко начала – не без согласия Гоцанюка – формировать собственную команду, в чем немало преуспела: двое из ее замов (Сергей Бажан и Дмитрий Иванов) – бывшие коллеги ее мужа – экс-главы симферопольской милиции Анатолия Проценко. Один из них стал первым вице-мэром и контролирует экономическую и финансовую сферу, другой – строительную.

Еще одной важной в любом хозяйстве «темой» – земельными и имущественными отношениями занималась Инна Смаль: именно представляла в администрации Симферополя интересы главы РК, но ушла в декрет. И, учитывая, что в последние месяцы она почти не находила общего языка с градоначальницей, обратно Смаль вряд ли вернется (если, конечно, Проценко продержится так долго в мэрском кресле). На ее место и назначили Паринова: до этого он возглавлял МКУ «Департамент развития муниципальной собственности». Созданное в 2017 году, МКУ является, по сути, посредником между поставщиками муниципальных услуг (муниципалитетом) и их получателями (гражданами и организациями). По данным инсайдеров, Паринов имел тесные контакты с Проценко еще в ее бытность директором МУП.

После назначения новой главы администрации Симферополя, Аксенов попытался усилить свое влияние на городскую власть и через подконтрольное ему тогда министерство внутренней политики, информации и связи РК привел на место еще одного заместителя – сотрудника ТРК «Крым» Александра Макаря. Он должен был заниматься внутренней и информационной политикой. Но продержался только 3 месяца: с сегодняшнего дня он уволен по собственному желанию, а его полномочия преданы другому заму – Эмилю Мамедиеву.

Однако инсайдеры утверждают, что «рулить» столь ответственной сферой Мамедиев, отвечающий помимо прочего и за молодежную сферу, будет недолго. Сейчас в кулуарах администрации обсуждается кандидатура некой Снежаны Шендриковой – преподавателя Крымского гуманитарного университета в Ялте. По информации источников «Нового Дня», этой даме, которая – по некоторым данным – дружит с главой администрации Симферополя, собираются «отдать» молодежную и информационную политику.

Так что, похоже, глава Крыма республиканскую столицу «потерял».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 20.02.20

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