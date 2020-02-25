Крайне озабочены: правительство Крыма напрягает кадровая политика в Симферополе

В правительстве Крыма крайне недовольны кадровой политикой главы администрации Симферополя.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в Совмине РК, в конце минувшей один из республиканских чиновников в достаточно резкой форме высказал Елене Проценко «крайнюю озабоченность» кандидатурами, рассматриваемыми на должность ответственного за внутреннюю политику в муниципалитете. В преддверии голосования по внесению изменений в Конституцию РФ этот пост приобретает особое значение, а список рассматриваемых в администрации Симферополя кандидатур вызвал в кабмине РК, мягко скажем, недоумение.

В частности, руководство РК сомневается в целесообразности появления на этом посту Снежаны Шендриковой, у которой нет опыта работы на муниципальной службе, зато есть причудливая научная карьера.

Как выяснил «Новый День», в 1999 году Шендрикова заочно окончила Крымский инженерно-педагогический университет по специальности «учитель начальных классов» и спустя всего 3 года уже стала кандидатом исторических наук. Кандидатская, написанная по научным руководством небезызвестного профессора Ганкевича, касалась роли крымских татар в либеральном движении мусульманских народов Российской империи начала ХХ века.

Недоброжелатели (видимо, с завистью) удивлялись тому, что вчерашняя заочница педфака прекрасно разбирается в истории крымских татар, крымско-татарском и турецком языках, а также в методологии и источниках, и утверждали: «Работа над диссертацией началась с тотального перевода монографии турецкого исследователя Хакана Кырымлы. По сути дела, диссертация Шендриковой – это перевод данной работы».

Как бы то ни было, защита состоялась, и Шендрикова возглавила кафедру украиноведения в ТНУ имени Вернадского. Через какое-то время в вузе разгорелся скандал, связанный с системой приема экзаменов.

Завкафедрой ушла из вуза и решила написать докторскую – под руководством того же Ганкевича. Работу она защитила в декабре 2014 года во… Львове. А затем вернулась в Крым и устроилась в Крымский гуманитарный университет в Ялте (теперь это гуманитарно-педагогическая академия).

В общем, личность неоднозначная, что Проценко и объяснили. И процесс назначения застопорился: мэр Симферополя не оставляет намерений протолкнуть на пост «внутреннего зама» человека, удобного для «семьи», глава РК Сергей Аксенов после «провала» Макаря наверняка повторит попытку взять под контроль эту сферу хотя бы в крымской столице, но спикер Госсовета Владимир Константинов, уже получивший контроль на внутренней политикой на республиканском уровне, выпускать из виду главный город полуострова тоже не собирается.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 24.02.20

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