Главу Симферополя «уволили» ее же подчиненные

Последней каплей в большом чане причин для отставки главы администрации Симферополя Елены Проценко стал вал обращений в правоохранительные органы с жалобами на действия руководителей крымской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии к Проценко копились давно, и по итогам реализации ФЦП в 2020 году ее уже чуть было не уволили, но за госпожу градоначальницу вступились некие силы, коим глава Крыма Сергей Аксенов отказать не смог, поэтому на выход попросили только вице-мэра по ЖКХ.

А потом в мэрию пришли силовики – проверить, как расходовались средства, выделенные правительством Москвы на благоустройство Симферополя. И тут, как говорится, понеслось: руководители ряда подразделений и чиновники рангом поменьше буквально завалили правоохранителей сообщениями о том, что вышестоящее начальство принуждало их к незаконным действиям.

Чтобы хоть как-то снять накал страстей, сегодня утром Проценко отправила в отставку своего первого заместителя Сергея Бажана, курировавшего экономическую и финансовую сферы.

Но одной «жертвы», по всей видимости, оказалось недостаточно, так как через несколько часов уволили и саму Проценко. Точнее, по версии главы РК Сергея Аксенова, она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Что, на самом деле, мало похоже на правду, учитывая, как «семья Проценко» стремилась сохраниться в мэрии. Одно назначение Александра Зинченко на должность заместителя главы администрации по внутренней и информационной политики чего стоило. Зинченко, попавший в административный пул по протекции мужа Проценко, должен был поправить имидж главы города и за прошедшие 10 дней в этом преуспел. Так, в понедельник начальница назвала главной проблемой Симферополя сосульки и объявила им войну, а сегодня было озвучено нестандартное решение по борьбе с парковкой в неположенных местах: при обнаружении авто на тротуарах или зеленых зонах сознательный гражданин обязан незамедлительно вызвать полицию.

Однако эти фееричные Елене Степановне не помогли. Не исключено, что ей самой придется объясняться с правоохранительными органами по вопросам гораздо более серьезным, чем парковка на газоне.

Ну, а администрацию Симферополя ждет серьезный кадровый передел, поскольку теперь уже бывшая глава города за неполных 16 месяцев на этом посту достигла успехов, пожалуй, только в расстановке своих людей на ключевых постах.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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