Совсем страх потеряли: что искали в администрации Симферополя

Следственные мероприятия в администрации Симферополя, о которых сообщалось накануне, параллельно с сотрудниками ОБЭП проводили следователи ФСБ, приехавшие из Москвы.

Как стало известно РИА «Новый День», главное, что интересовало «московских гостей» – расходование средств, выделенных на программы благоустройства крымской столицы из федерального и московского бюджетов. Мало того, что часть денег потратить не смогли, так и по тем, что были освоены, возникли серьезные вопросы.

Так, источники в силовых структурах утверждают, что в числе прочего проверяется информация о прокрутке федеральных денег через обнальные фирмы. Кроме того, есть данные о торговле некоторыми руководящими должностями (портфели, якобы, оценивались в десятки тысяч долларов).

Так совпало, что в преддверии визита московских ФСБ-шников, и градоначальница Елена Проценко, и ее первый заместитель Сергей Бажан серьезно заболели.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 21.01.21

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