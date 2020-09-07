Высокий профессионализм: глава Симферополя Проценко не знает, в каком режиме город снабжается водой

Глава Симферополя Елена Проценко оказалась не в курcе, в каком режиме город снабжается водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения водоснабжения в крымской столице введены с 24 августа. Первую неделю городу отключили горячую воду, а подачу холодной сократили на 12%. В начале сентября был начат второй этап: воду давали на 5 часов утром и на 4 часа вечером. С сегодняшнего дня начинается 3 этап, когда воду должны включать на 2 часа утром (с 7 до 9) и на 2 часа вечером (с 19:00 до 21:00). Но Проценко, как выяснилось, об этом не знает.

«По согласованию с «Водой Крыма» мы работаем по второму режиму, но в соцсетях паника у людей о том, что сегодняшнего числа будет введен третий режим подачи воды и ужесточения ограничения. Но мы работаем по второму режиму», – заявила сегодня Проценко на заседании оперативного штаба по водоснабжению. И обратилась за поддержкой к руководителю ГУП «Вода Крыма» Владимиру Баженову: «Правильно, Владимир Викторович?»

Но Баженов не поддержал: «С сегодняшнего дня – третий», – уточнил он. «Все-таки третий?», – переспросила Проценко. И попыталась оправдаться: «Ага… Вот это я и хотела… Чтобы людям довели… эээ… что… Потому что… были… нууу…»

«Никакой паники: это реальная обстановка, – прервал ее глава РК Сергей Аксенов. – Чего гадать, Елена Степановна? У вас все этапы уже должны быть опубликованы». «Они опубликованы», – бодро заверила Проценко. «Чего тогда сомневаться? – не понял Аксенов. – Есть четко распланированные действия ГУП «Вода Крыма» и администрации города».

Проценко поспешила перевести тему и заговорила о совещании, на котором пересмотрят количество водовозок, обслуживающих Симферополь.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.09.20

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