Глава Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды

Глава Симферополя Елена Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», градоначальницу попросили поделиться семейным рецептом экономии воды.

«У меня очень жесткая экономия, – заявила Проценко. – Я приезжаю поздно, принимаю душ, не могу сказать, что я ложусь спать – я просто теряют сознание от усталости. Просыпаюсь рано – в половине шестого. Единственное, что я могу себе позволить, – иногда – проснуться на полчаса позже (это в шесть часов), опять душ и исчезаю.

Выходные я тоже провожу на работе. Такой же график у моего супруга. Так что ничего, кроме ванны… Ничего не готовим и посуду, соответственно, не моем».

Симферопольцев откровения главы городской администрации впечатлили. Особенно график водных процедур. Напомним, что раньше 6 утра воду в крымской столице не включали, а в последнее время ее и вовсе начинают подавать в 7. А вечером выключают в 9.

Каким образом Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды, она, разумеется, не пояснила.

Кстати, средний фактический расход 10-минутной процедуры в душе с мытьём головы и периодическим перекрыванием вентиля (например, на время намыливания) составляет 30-40 литров. Итого 160 литров на семью Проценко в сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.09.20

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