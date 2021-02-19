Горсовет Симферополя согласовал отставку Проценко

Горсовет Симферополя согласовал отставку главы городской администрации Елены Проценко.

Как уже сообщал «Новый День», Елена Проценко возглавила Симферополь в октябре 2019 года. «Я пришла надолго», – заявила она после назначения, но не продержалась и полутора лет. 17 февраля она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Сегодня депутаты горсовета утвердили ее отставку и назначили исполняющим обязанности главы городской администрации Валентина Демидова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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