Главу администрации Симферополя Елену Проценко отправили в отставку

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная формулировка отставки – «по собственному желанию».

«Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей, – пояснил Аксенов. – Хочу заверить симферопольцев, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится. Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены».

Исполнять обязанности главы администрации крымской столицы на время проведения необходимых процедур назначен Валентин Демидов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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